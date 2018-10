Friske tal: Så meget skal du tjene for at at købe hus i hele landet Jo tættere du vil bo på København, jo hårdere bliver du ramt af den såkaldte gældsfaktor.

Selv om danske familiers købekraft over en bred kam er steget i de senere år, kræver det stadig en samlet husstandsindkomst over 700.000 kroner, før en børnefamilie kan blive ejer af 140 huskvadratmeter i den dyreste halvdel af Danmarks kommuner.

Det viser en dugfrisk analyse fra Arbejdernes Landsbank.

Opsparing eller høj indkomst

Og i de 20 allerdyreste kommuner betyder den såkaldte gældsfaktor, at indkomsten mindst skal ligge i underkanten af 900.000 kroner, før drømmen kan realiseres.

Medmindre altså, at familien kan smide en anseelig opsparing ind i huset og dermed nøjes med et mindre lån. En opsparing, som typisk vil komme fra salget af en anden bolig.

Gældsfaktoren er Finanstilsynets hovedregel om, at bankerne i de dyreste områder ikke må låne en familie et beløb til boligkøb, der overstiger 4 gange årsindkomsten eksklusiv pensionsbidrag.

Løn på 1,3 mio. kr. i København

Det betyder ifølge Arbejdernes Landsbank, at en familie godt nok kan få økonomien til at hænge sammen ved køb af et hus på 140 kvadratmeter i Københavns kommune med en årsindkomst på 1.040.000 kroner.

Men fordi husene er så dyre her - 5 millioner kroner for et standardhus - betyder gældsfaktoren, at familien i realiteten skal tjene 1.340.000 kroner, hvis den skal ud at låne 95 procent af købesummen. På Frederiksberg er det tilsvarende indkomstkrav 1,9 million kroner.

Rykker man til Rødovre eller Hvidovre, som også er ’gældsfaktorkommuner’ kan man købe, hvis parret tilsammen tjener en lille million årligt. Her koster et hus på 140 kvadratmeter i snit omkring 3,5 million kroner.



Højere indkomst end husets pris

Rykker man derimod til Lejre eller Gribskov kommuner, kan man få hus for 2 millioner og kan ’nøjes’ med en husstandsindkomst på 760.000 kroner.

I Lolland kommune kan skal du have en indkomst på 630.000 kroner for at købe hus i kommunen, hvor 140 kvadratmeter i snit går for 560.000 kroner.

Du kan se indkomstkrav og gennemsnitlig boligpris i samtlige kommuner i tabellen herunder:

Find din kommune Og se, hvad du skal tjene for at købe hus her: Kommunehavn - årsindkomst - gnst. huspris 1. Frederiksberg - 1.910.000 - 7.150.000 2. Gentofte - 1.570.000 - 5.820.000 3. København - 1.340.000 - 4.960.000 4. Lyngby-Taarbæk - 1.290.000 - 4.740.000 5. Rudersdal - 1.170.000 - 4.270.000 6. Gladsaxe - 1.140.000 - 4.160.000 7. Hørsholm - 1.120.000 - 4.110.000 8. Dragør - 1.110.000 - 4.070.000 9. Furesø - 1.060.000 - 3.880.000 10. Tårnby - 1.050.000 - 3.830.000 11. Rødovre - 1.010.000 - 3.690.000 12. Hvidovre - 990.000 - 3.610.000 13. Herlev - 960.000 - 3.500.000 14. Vallensbæk - 960.000 - 3.480.000 15. Glostrup - 950.000 - 3.460.000 16. Ballerup - 900.000 - 3.270.000 17. Brøndby - 890.000 - 3.210.000 18. Fredensborg - 880.000 - 3.190.000 19. Helsingør - 860.000 - 3.020.000 20. Allerød - 860.000 - 3.100.000 21. Albertslund - 850.000 - 2.840.000 22. Roskilde - 850.000 - 2.990.000 23. Aarhus - 840.000 - 3.030.000

24. Solrød - 840.000 - 2.970.000 25. Ishøj - 830.000 - 2.810.000 26. Egedal - 830.000 - 2.850.000 27. Hillerød - 830.000 - 2.870.000 28. Greve - 820.000 - 2.940.000 29. Høje-Taastrup - 820.000 - 2.820.000 30. Køge - 790.000 - 2.550.000 31. Frederikssund - 790.000 - 2.210.000 32. Skanderborg - 770.000 - 2.190.000 33. Gribskov - 760.000 - 1.990.000 34. Lejre - 760.000 - 2.040.000 35. Odense - 760.000 - 2.130.000

36. Ringsted - 740.000 - 1.820.000 37. Aalborg - 740.000 - 1.960.000

38. Silkeborg - 730.000 - 1.880.000 39. Halsnæs - 730.000 - 1.750.000 40. Odder - 730.000 - 1.770.000

41. Holbæk - 720.000 - 1.670.000

42. Fredericia - 720.000 - 1.590.000

43. Svendborg - 710.000 - 1.570.000

44. Kolding - 710.000 - 1.660.000

45. Vejle - 710.000 - 1.660.000

46. Faxe - 710.000 - 1.530.000

47. Stevns - 710.000 - 1.560.000

48. Favrskov - 710.000 - 1.610.000

49. Esbjerg - 710.000 - 1.580.000

50. Middelfart - 710.000 - 1.590.000

51. Horsens - 710.000 - 1.660.000

52. Kerteminde - 700.000 - 1.400.000

53. Næstved - 700.000 - 1.470.000

54. Syddjurs - 700.000 - 1.500.000

55. Sorø - 700.000 - 1.410.000

56. Randers - 700.000 - 1.430.000

57. Holstebro - 690.000 - 1.410.000

58. Slagelse - 690.000 - 1.420.000

59. Nyborg - 690.000 - 1.290.000

60. Viborg - 690.000 - 1.340.000

61. Frederikshavn - 680.000 - 1.280.000

62. Odsherred - 680.000 - 1.070.000

63. Rebild - 680.000 - 1.310.000

64. Hedensted - 680.000 - 1.200.000

65. Kalundborg - 680.000 - 1.140.000

66. Herning - 680.000 - 1.390.000

67. Sønderborg - 670.000 - 1.040.000

68. Nordfyns - 670.000 - 1.080.000

69. Brønderslev - 670.000 - 990.000

70. Ikast-Brande - 670.000 - 1.190.000

71. Faaborg-Midtfyn - 660.000 - 1.060.000

72. Mariagerfjord - 660.000 - 1.040.000

73. Haderslev - 660.000 - 1.030.000

74. Assens - 660.000 - 1.040.000

75. Jammerbugt - 660.000 - 1.100.000

76. Hjørring - 660.000 - 1.010.000

77. Billund - 660.000 - 1.150.000

78. Langeland - 660.000 - 690.000

79. Varde - 660.000 - 1.030.000

80. Bornholm - 650.000 - 990.000

81. Aabenraa - 650.000 - 1.030.000 82. Vordingborg - 650.000 - 1.030.000 83. Guldborgsund - 650.000 - 870.000 84. Norddjurs - 650.000 - 980.000 85. Struer - 650.000 - 940.000 86. Vesthimmerlands - 650.000 - 880.000 87. Thisted - 650.000 - 920.000 88. Vejen - 650.000 - 980.000 89. Ringkøbing-Skjern - 650.000 - 940.000 90. Skive - 640.000 - 890.000 91. Lemvig - 640.000 - 730.000 92. Lolland - 630.000 - 560.000 93. Morsø - 630.000 - 700.000 94. Tønder - 630.000 - 680.000 (Økommunerne Læsø, Ærø, Fanø og Samsø er udeladt) Kilde: Arbejdernes Landsbank Forudsætninger: Hus på 140 kvadratmeter, belånt med 95 pct. fordelt på 80 pct. realkreditlån, 15 pct. banklån og 5 pct. udbetaling. Realkreditlånet er et 30-årigt fastforrentet obligationslån med afdrag. Pris er gennemsnitspriser fra 1. kvartal 2018. Familien har ikke anden gæld end den i huset og til en bil. Rådighedsbeløbet er mindst 15.500 kr. om måneden, når alle faste omkostninger er betalt. Familien består af mor og far samt parrets to børn, som går i børnehave (4 år gammel) og skolefritidsordning (7 år gammel). Mor og far tjener det samme og betaler 4,25 pct. af deres løn i pension, arbejdsgiver bidrager med 8,5 pct. Grundskyld, pensionsfradrag, rentefradrag, bundfradrag, fradrag for A-kasse og fagforening, jobfradrag, beskæftigelsesfradrag, børnepasning og kommune- og kirkeskat er indregnet på kommuneniveau på baggrund af kommunale nøgletal og gældende skattesatser. Der er beregnet ejendomsværdiskat (1 pct.) på baggrund af den mindste værdi af de gennemsnitlige boligpriser i 2001 tillagt 5 pct. eller de gennemsnitlige boligpriser i 2002 via kvadratmeterpriser fra Boligmarkedsstatistikken fra Finans Danmark.

Vis mere