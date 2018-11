21 hvidvaskjægere skal håndtere 30.000 indberetninger fra 3.200 bankfolk

Mens bemandingen i bagmandspolitiets hvidvasksekretariat i en årrække har svinget mellem 15 og 21 medarbejdere, har landets pengeinstitutter til gengæld oprustet. Alene i landets 16 største banker er mere end 3.200 medarbejdere nu beskæftiget med at håndtere sager om formodet hvidvask og terrorfinansiering, viser en ny rundspørge, som Politiken har gennemført. Tallet omfatter dog også storbankernes udenlandske kontorer.

Bagmandspolitiet bekræfter, at 2018 bliver et nyt rekordår for indberetninger om hvidvask, men vil ikke kommentere bevillinger og budgetter.

Politiinspektør Thomas Anderskov Riis har dog sendt denne skriftlige kommentar:

»Vi er meget tilfredse med, at der er sket en stigning i antallet af underretninger. Det har vi efterspurgt, for underretningerne er helt afgørende i bekæmpelsen af hvidvaskkriminalitet. I fællesskab med blandt andre bankerne arbejder vi nu på at løfte kvaliteten af de enkelte underretninger, så vi har det bedst mulige grundlag at vurdere ud fra«, skriver han.

Regeringspartiet Venstre erkender, at det kan komme til at knibe med bemandingen i hvidvasksekretariatet.

»Hvis der er behov flere end de seks nye medarbejdere, som allerede er aftalt, så er vi klar til det. Vi skal have det her område under konstant observation, så der er de ressourcer, der skal til. Hvis der efterspørges flere ressourcer, så vil vi gerne være med til det«, siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

Det samme vil Dansk Folkeparti. »Selv bankerne har jo efterlyst en bedre bemanding hos bagmandspolitiet. Og vi har hele tiden peget på utilstrækkeligheden i seks nye medarbejdere til et hvidvasksekretariatet, hvor indberetningerne strømmer ind«, siger DF’s erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.

»Når vi alligevel har sagt ja til den aftale, er det jo, fordi seks mand er bedre end ingenting. Men er der nu et flertal for en mere realistisk og bedre bemanding, skal der ikke herske tvivl om, at vi er med«.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er indstillet på at »styrke bekæmpelsen af hvidvask« i bagmandspolitiet, skriver han i en mail til Politiken.