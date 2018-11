Domino's udnytter smuthul til at slette smileyrapporter Efter hygiejneskandaler har Domino's brugt ejerskifter til at skjule kritiske smileyrapporter for deres kunder.

Krisen fortsætter for pizzakæden Domino's i Danmark. BT skriver søndag, at en stribe Domino's-restauranter har skiftet CVR-nummer, hvilket formelt er et ejerskift.

Det tillader, at man frit kan vælge, om man vil vise gamle smileyrapporter til kunderne, slette visse rapporter og beholde andre eller slette smileyhistorikken fuldstændigt.

Seniorrådgiver i fødevarepolitik hos Forbrugerrådet Tænk Camilla Udsen mener, der er tale om en overlagt strategi:

»Det ser ikke kønt ud. Der tegner sig et mønster, hvor Domino's misbruger systemet til selektivt at videreføre gode smileys og kassere de dårlige«, siger hun til BT.

Slettede smileyer var alvorlige

Der er ifølge BT blevet foretaget seks ejerskifter siden juni. I fire tilfælde er der i forbindelse med skiftet blevet slettet sure smileyer, så de fremstår, som om de udelukkende har modtaget positive smileyrapporter.

Der har ifølge Michael René, ekspert i fødevarehygiejne på Københavns Professionshøjskole, været tale om sure smileyer udstedt for alvorlige forseelser:

»De rapporter, der her er blevet slettet, fortæller om forhold, man kan blive syg af. Den historie skal kunderne have adgang til«, siger han til BT.

Formålet med, at man ved ejerskifter får fuld autoritet over sin restaurants smileyhistorik, er egentlig at beskytte nye ejere mod at arve sure smileyer.

BT har dog via aktindsigter i Domino's CVR-skifter vist, at ejerskabet kun er ændret på papiret, og altså i realiteten er forblevet hos Domino's moderselskab.

Domino's: Har ændret praksis

I et mail-svar til BT skriver Domino's, at man har foretaget ejerskift for at gøre noget ved de omfattende hygiejneproblemer.

»Domino's har naturligvis gennemført en vurdering af, hvilke franchise-tagere (ejere red.), der ikke har levet op til kædens kvalitetsstandarder - og taget action på det«, lyder det i mailen.

Domino's oplyser desuden til BT, at man siden oktober har ændret procedurer ved ejerskifter, så man nu overfører al kontrolhistorik ved ændret ejerskab.

Ifølge avisen er der tale om flere af de Domino's-filialer, der i forbrugerprogrammet Operation X på TV2 i september blev afsløret i at have alvorlige problemer med datomærkning og hygiejne.

Foruden ejerskifter i seks restauranter har man lukket syv Domino's-filialer efter hygiejneskandalerne.

