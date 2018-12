Jeg er 43 og jeg er ved at blive usynlig

Som kvinde midt i 40’erne bliver jeg usynlig og er pludselig bare en person, ikke et køn. Det kan være trist – og det kan være ret vidunderligt.

Jeg kan godt lide at blive ældre. Jeg er taknemmelig for hver en dag, jeg vågner, og de dage, jeg ikke er, tænker jeg på Rune, en tidligere kollega, der døde 30 år gammel, og så husker jeg, hvor heldig jeg er. Men det er mærkeligt at opleve, hvordan det forandrer mig. Mit syn på mig selv, andres syn på mig. Og hvordan jeg nogle dage er helt usynlig.