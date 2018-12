Må man gøre forskel på bio- og bonusbørn? Mange nye familiekonstellationer gør gaveindkøbene til et mareridt Gaver til jul er blevet en kompliceret affære med nye familieformer og mange medlemmer. Vi lærer ungerne, at gaver ikke betyder så meget, men det er løgn, siger eksperter. Det gælder en slåskamp mellem biologi og kultur.

Pakkerne ligger i massevis under juletræet. Julelysene er tændt og spejler sig i børnenes store øjne. Hvad mon der er i gaverne. Hvornår må vi pakke op. Sådan har det været, siden ’Peters jul’ blev idealet i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet.

Mens julegaver har fået en mere fremtrædende plads i julen, har også familiens form for en stor del danskere ændret sig siden ’Peters jul’. Nu er det ikke kun far, mor og børn, men også sted-, bonus-, papfar og -mor, bonusbørn og -bedsteforældre, der syngende danser om juletræet.

Der er i år registreret 778.282 familier med hjemmeboende børn ifølge Danmarks Statistik. 538.219 af dem er parfamilier. Ud af dem har 100.349 af parrene børn, de ikke har fået sammen, og en af parterne har dermed bragt et eller flere bonusbørn ind i familien. I alt har Danmarks Statistik registreret 37 familieformer.

De nye relationer kan gøre julegaver til en kompliceret sag. Skal en bedsteforælder for eksempel give det samme til dele-, sær- og bonusbørn og -børnebørn som til de biologiske?

Meningerne på forskellige debatfora er delte og følelsesladede:

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man som voksent menneske kan lave sådan en slags forskelsbehandling på børn, som nogle gør, når de stiller det op i ’biologisk kontra bonus’ for eksempel. Er man ikke vidende om, hvor meget det kan ødelægge et barn?!?«, skriver en debattør på baby.dk

»Min far er god til at give ungerne det samme til jul og fødselsdag, men det har givet nogle gevaldige sammenstød i forhold til min mor og min mands familie. Faktisk blev det så slemt, at jeg nu kun ser min far og bror«, skriver en anden debattør på min mave.dk.

Samtidig efterlyser et par bedsteforældre på en anden debatside en model for, hvordan de skal give gaver til deres nye bonusbørn:

»Vores tanke er, at vi vil give de to biologiske, som vi plejer – 500 kroner per barn per begivenhed – og at vores tre nye bonusbørnebørn så skal have for 250-300 kroner, når vi bliver inviteret til fødselsdag eller er sammen til jul. Vores tanke med det er, at vi for det første ikke kender børnene endnu. Har kun mødt dem nogle gange til børnefødselsdage, før de dannede par.«

Det er besværligt

Det er ikke underligt, at der kan opstå konflikter om gavegivning, forklarer Henrik Høgh-Olesen, som er professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Vi er nemlig biologisk gearet til at gøre forskel:

»Vi føler en større sympati, empati og forbrødring med slægt frem for ikkeslægt, og vi har en naturlig nepotisme rettet mod dem, vi er beslægtet med. Så det er fuldstændig naturligt, at vi tilgodeser folk, vi er beslægtet med«, siger han.

Den biologiske impuls står dog i kontrast til vores retfærdighedskultur.

»En sammenbragt familie er en kontekst, hvor vi lader, som om vi er lige meget i familie med alle. Vi kan sige, når bedsteforældrene kommer på banen, at alle børnene skal have det samme. Men det er ikke naturligt for dem. Nogle tager det kulturelle ansvar på skuldrene og går imod impulsen til at forfordele. Men det er en efterrationalisering, man skal minde sig om. For 9 ud af 10 ville man naturligt ønske at give mere til det ægte barn«, siger Henrik Høgh-Olesen.

Desuden kan de mange nye familiekonstellationer gøre gaveindkøbene til et mareridt:

»Det kan være slidsomt at skulle tage stilling til så mange individer, som man ikke fra naturen er gearet til at bekymre sig om. Det kan være belastende. Vi er ude i relationer, hvor det ikke er naturligt, hvor vi skal anstrenge os og kulturligt tage os sammen«, siger Henrik Høgh-Olesen.

Margrethe Kähler er 76 år, pensioneret konsulent hos Ældre Sagen og tidligere medlem af Børnerådet. Hun har ofte fået spørgsmål fra bedsteforældre, der har været i tvivl om gavestørrelserne i bonusfamilier, og hun råder altid til ikke at gøre forskel.

»Jeg kan godt forstå, at det kan være svært for nogle i starten. Der kan komme en djævel op i én, der siger: Selvfølgelig elsker jeg mit eget barnebarn mest«, siger Margrethe Kähler, der selv har seks børnebørn – inklusive et bonusbarnebarn.

»Men der synes jeg, man skal opdrage på sig selv. Konsekvenserne kan være rimelig store. Man kan ødelægge relationen til det nye barn, hvis forskellen på gaverne er tydelig. Man rammer også den nye ægtefælle eller kæreste, hvis man ikke giver noget af samme værdi – eller som er lige så omhyggeligt og kærlighedsfuldt valgt. Det er også vigtigt, at biobørnebørnene ser bedsteforældrene sikre båndet til den nye familie«.

Margrethe Kählers erfaring med bedsteforældres rolle i skilsmissefamilier er, at de kan gøre en stor forskel.

»Man kan virkelig få sendt nogle stærke signaler. Og julegaver har stor symbolværdi; den status, man har i familien, afspejler sig i de gaver, man får. Med alderens klogskab kan man gå imod sit umiddelbare instinkt. Indlem i stedet det nye barn – ikke ved at give større gaver, men noget, der er lige så omsorgsfuldt«, siger hun.

Camilla Semlov er forfatter, foredragsholder og socialrådgiver og har siden 1999 arbejdet med børn og forældre i skilsmisse, p.t. i samarbejde med skoler og daginstitutioner.

»Fra et barns perspektiv kan det at få en mindre gave end sine søskende gøre, at man ikke føler sig lige så meget som en del af familien. Det gør noget ved, hvor velkommen og betydningsfuld man føler sig«, siger hun.

Konflikter om jul

Heidi Fischer Eskildsen er projektmedarbejder og børnekyndig hos Mægling i Børnehøjde, som drives af den frivillige organisation KFUM’s Sociale Arbejde.

Hun oplever generelt julen som en højtid, hvor mange konflikter bryder ud. Når det handler om gaver, understreger hun, er hele familiefølelsen på spil:

»Man vil ikke sidde med to børn, der får mere end de andre, fordi nogle bedsteforældre synes, alle ikke skal have det samme. Men hvis éns barn for eksempel var den part, der brød ud af familien, kan der være noget forsmåethed, som står i vejen. Man kan føle sig såret over bruddet eller over, at éns børnebørn er blevet skilsmissebørn. Så skal de i hvert fald have det ekstra godt, kan nogle mene«, siger hun.

I mæglingsarbejdet gælder det om at få begge parter til at fortælle, hvad der er på spil for vedkommende, hvad konflikten reelt handler om.

»Det kan være sårbart, og man kan føle sig udstillet. Hos nogle parter handler det om, hvad man selv er blevet udsat for som barn, hvor man tænker, at det skal mine børnebørn i hvert fald ikke også opleve«, siger Heidi Fischer Eskildsen.

Og her er julen særlig, fordi den er et fælles referencepunkt, som ingen kan slippe uden om.

»Da alle har oplevelser med julen, er det nemt at komme til at sammenligne, hvem der fik mest, og hvor vellykket julen var«, siger Heidi Fischer Eskildsen.

Tanken tæller ikke

De fleste har oplevet at få en gave, som ikke var lige så stor eller fantastisk som sidemandens, eller som man håbede. Måske er man direkte skuffet. Men her sætter vores kulturelle regelsæt ind, og vi skynder os at lære vores børn: Det betyder ikke så meget, det er tanken, der tæller, sig tak alligevel.