Madspild: Lidl giver socialt udsatte tonsvis af overskudsmad Lidl vil forære socialt udsatte tonsvis af overskudsmad via Blå Kors. Donationerne giver Blå Kors for at hjælpe en ny gruppe udsatte i håb om, at de ikke rammer bunden.

Lidl vil bekæmpe madspild. Blå Kors vil gerne hjælpe socialt udsatte. Nu samarbejder de, og målet er, at flere tons mad om året skal ende i maverne på socialt udsatte, ikke i containeren.

Med det nye projekt, der rulles ud over hele landet mandag, vil Blå Kors i foreløbig 25 Lidl-butikker kunne hente varer, der ellers var blevet kasseret. Frugt og grønt købt ind i for store mængder, varer, der ikke kan nå at blive solgt før udløbsdatoen, og varer, der har fået en bule i emballagen.

For Lidl handler det både om at begrænse madspild og at hjælpe andre, siger kommunikationschef Morten Vestberg:

»Vi gør, hvad vi kan for at undgå at indkøbe for mange varer. Det er en dårlig forretning at gøre andet, men det er svært at se i krystalkuglen, præcis hvor mange der vil lave tomatsuppe eller have koldskål, så vi vil altid have en lillebitte smule tilovers, som vi ikke får solgt. Vi er glade for via partnerskabet både at kunne hjælpe socialt udsatte og samtidig mindske madspildet i vores butikker og på den måde være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid«.

Og det kommer det til, for samarbejdet giver Blå Kors mulighed for at hjælpe en helt ny gruppe af udsatte, fortæller Thomas Røddik, kommunikationschef i Blå Kors:

»Vi er ved at etablere mange nye lokale familienetværk over hele landet i socialt udsatte områder. Lige nu har vi 10 netværk, i løbet af de næste måneder skaber vi fire mere, og der er flere på vej. I netværkene vil vi hjælpe folk med at komme ud af ensomhed, møde nye mennesker, få styr på deres privatøkonomi, og vi vil dele den mad, vi får fra Lidl, ud til dem. Det er ret enestående, at vi kan hjælpe rigtig mange mennesker med store sociale problemer, og vi ved, at der er brug for hjælp«.

Folk har brug for mad året rundt. Det kan vi give dem nu Poul Jensen, leder af værestedet Det Blå Sted

Den samme erfaring har man gjort i Århus, hvor Blå Kors via værestedet Det Blå Sted har testet samarbejdet med Lidl det seneste halve år. Her har frivillige to gange om ugen besøgt to butikker, hvor de har hentet mad. Maden pakkes i poser og udleveres til udsatte borgere. Det kunne for eksempel være familier, som har meget svært ved at få pengene til at strække, eller familier, hvor den ene af forældrene drikker pengene op, så der ikke er råd til mad til børnene, siger Poul Jensen, leder af værestedet.

»Vi giver ikke maden til de udsatte, der ligger allerlængst nede, for de har ofte ikke mulighed for at lave mad selv. Men vi giver til dem, der ligger lige en tand over, og som potentielt kunne ryge helt ned ned på bunden. Supermarkederne behøver ikke at frygte, at de mister kunder, for de her mennesker ville ikke have råd til at købe ind, hvis vi ikke havde maddonationerne. De ville ikke få noget at spise«.

Han glæder sig især over, at samarbejdet ikke er sæsonbestemt:

»Der er altid mange, der er rundhåndede op til jul, og det sætter vi stor pris på. Men folk har brug for mad året rundt, og nu kan vi hjælpe nogle flere. I stedet for, at maden kasseres, kan vi give den til dem, der er sultne. Folk, der har fået en pose mad, er ualmindeligt taknemmelige. Når man er socialt udsat, er man vant til, at folk prøver at tage de sidste penge, man har; man er bestemt ikke vant til en håndsrækning. Det er folk, der er ramt på deres eksistens, og her gør en pose mad en kæmpe forskel«.