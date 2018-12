Hyggenyt: Et sodende lys udsender 30-70 gange flere kulstofpartikler til luften end et ikkesodende lys

Korte dage med begrænset dagslys og intensiv julehygge gør december til højsæson for stearinlys, for levende lys bidrager til en rar og varm stemning. Desværre bidrager de også til et dårligt indeklima, fordi de udleder fine partikler, som kan være sundhedsskadelige.

Koncentrationen af partikler fra levende lys hjemme i stuen kan let overstige niveauet på en af byens mest trafikerede gader. Da partiklerne kan give hovedpine og irritere luftvejene, har myndighederne lavet anbefalinger for vores brug af levende lys i hjemmet.

Det er efter al sandsynlighed en medvirkende årsag til, at danskerne de senere år har skåret gevaldigt ned på deres forbrug af levende lys – ifølge Eurostat er det faldet med cirka 40 procent fra 2010 til 2016.

FAKTA Levende lys 39 procent af danskerne tænder dagligt eller næsten dagligt levende lys i deres bolig. Dette medfører en højere koncentration af partikler i indeklimaet og potentielt sundhedsmæssige effekter. Et sodende lys kan udsende en 30-70 gange større mængde kulstofpartikler til luften end et ikkesodende lys. I Danmark er der alene fastsat begrænsninger i forhold til indhold af bly, som ikke må overstige 100 ppm. Svanemærket kræver, at lyset skal være fremstillet af 90 procent fornybare materialer, at der ikke aktivt er tilsat en række metaller, og at lyset ikke indeholder bestemte organiske forbindelser. Kilde: Miljøstyrelsen, Kortlægning og risikovurdering af partikel- og tungmetalemission fra levende lys, 2017.

Hvis du holder af den særlige stemning, som levende lys giver, er her godt nyt. Et forsøg lavet af Teknologisk Institut med støtte fra Miljøstyrelsen viser, at de sundhedsskadelige partikler i høj grad mindskes, hvis lysene får optimale forbrændingsforhold.

»Undersøgelsen bekræfter, at levende lys er en væsentlig kilde til fine partikler i indeklimaet, men giver samtidig ny viden om, hvilke type partikler de udleder«, siger biolog Grete Lottrup Lotus fra Miljøstyrelsen Kemikalier.

Det har vist sig, at partiklerne primært består af vandopløselige salte, som ikke påvirker kroppen i samme grad Grete Lottrup Lotus, Miljøstyrelsen

Tidligere undersøgelser har typisk handlet om partiklernes masse, størrelse og antal, mens dette projekt især har koncentreret sig om partiklernes kemiske sammensætning. Hvis lysene beskyttes mod træk, er carbon black-niveauet, som er en indikator for sod, meget lavt.

»Det har vist sig, at partiklerne primært består af vandopløselige salte, som ikke påvirker kroppen i samme grad, som hvis det var sodpartikler. Det har gjort os mindre bekymrede«, forklarer Grete Lottrup Lotus.

Saltene stammer især fra imprægnering af lysenes væge.

En stabil flamme er afgørende

Her er det en vigtig pointe, at konklusionen kun gælder, når levende lys brænder stille og roligt under optimale forhold. Hvis flammen flakker, blafrer eller soder, er det en helt anden historie.

Et sodende lys kan udsende en 30-70 gange større mængde kulstofpartikler til luften end et ikkesodende lys. Derfor er det meget vigtigt, at lyset brænder stabilt. For at sikre det skal man sørge for følgende:

1Beskyt lysene mod luftstrømme, som får dem til at blafre. Stil dem ikke i et vindue med træk.

2 Tilpas vægen, så længden passer til lyset. Klip den ned, hvis den er for lang – den skal typisk holdes under 1 cm.

3 Hold lyset rent i toppen, så der ikke ligger rester af væge, lidt afbrændt tændstik eller noget dekorationspynt, som ikke forsvinder. Det hele forurener unødigt.

4 Vælg levende lys af god kvalitet. Det betyder, at de skal kunne brænde med en rolig flamme uden at sode, når de første tre råd er fulgt.

Men hvordan vælger man levende lys af god kvalitet, når man står i butikken? Producenter skriver jo sjældent, at deres lys er af dårlig kvalitet.