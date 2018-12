Sprithit: Dansk gin er blevet et kæmpe hit

Fakta

Den perfekte gin-tonic

Hvis du selv vil lave gin-tonic, anbefaler Nicolas Skovgaard, at man bruger to dele tonic til en del gin.

Han minder om, at den hyppigste amatørfejl er at bruge for lidt is. ’Ice is nice’, lød hans gamle lærermesters huskeregel, og jo mere is man bruger, jo mindre smelter den i glasset, før drinken er drukket, og dermed fortyndes drinken ikke.