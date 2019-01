Revisorer vil have mere kontrol med tilstandsrapporter fra byggesagkyndige købt og betalt af forsikringsselskaberne

Kan man stole på en tilstandsrapport, når den er udarbejdet af en byggesagkyndig, der er hyret, styret og betalt af de forsikringsselskaber, der er økonomisk afhængige af tilstandsrapportens indhold?

En ny revisionsrapport sår tvivl om de byggesagkyndiges uvildighed – og lødigheden af en stor del af de tilstandsrapporter, der er en fast og obligatorisk del af alle bolighandler i Danmark.

Selv om der er flere hundred bygningssagkyndige, der kan vurdere en boligs tilstand og eventuelle skader, bliver langt de fleste tilstandsrapporter udarbejdet af de samme seks firmaer. Og de seks firmaer bliver ydermere hyret og styret af de forsikringsselskaber, der selv har store økonomiske interesser i tilstandsrapporternes præcise indhold og udformning.

De tætte relationer truer systemets uvildighed og gør det vanskeligt for forbrugerne at have tillid til ordningen, konkluderer rapporten, der er udarbejdet af revisionsfirmaet Deloitte på bestilling af Sikkerhedsstyrelsen og Erhvervsministeriet.

»Med de betydelige økonomiske interesser, der er på spil i enhver hushandel, er den bygningssagkyndiges uvildighed et fundamentalt princip for ordningen«, skriver Deloitte:

»Det er uvildigheden, der er købers og sælgers garanti for, at tilstandsrapporten giver et retvisende billede af bygningens tilstand«.

Loft over omsætningen

Revisorerne understreger, at undersøgelsen ikke har dokumenteret, at de tætte relationer rent faktisk har påvirket tilstandsrapporternes indhold og de byggesagkyndiges uvildighed. Alligevel er der behov for at skære båndene over ved at indføre et såkaldt omsætningsloft, der begrænser størrelsen af den omsætning, en bygningssagkyndig må have i ét og samme forsikringsselskab, mener revisorerne.

På den måde kan flere bygningssagkyndige få en bid af kagen i et marked, hvor de seks store firmaer ifølge Deloitte sidder på mere end 70 procent af de tilstandsrapporter, der bliver bestilt via forsikringsselskaberne.

Hvad er en tilstandsrapport? Selv om det er frivilligt, får stort set alle boligejere i dag udarbejdet en tilstandsrapport, når de sætter boligen til salg. På den måde bliver der gjort status over boligens tilstand med anmærkninger og forbehold for de eventuelle skader, der kan være.Og potentielle købere får et overblik over boligens tilstand, inden de køber den – eller tilbyder at købe den. Indholdet i tilstandsrapporten kan have stor betydning for boligens pris og værdi, men for sælgeren er der en anden og afgørende fordel ved at bruge penge på en tilstandsrapport: Med tilstandsrapporten i hånden kan sælger nemlig tegne sin del af en ejerskifteforsikring, der dækker de skjulte skader, der måtte dukke op efter salget. Typisk koster en tilstandsrapport mellem 8.000 og 10.000 kroner. Dertil kommer elrapporten og det lovpligtige energimærke, som kan få den samlede udgift på ’tilstandsrapporter’ op i nærheden af 15-17.000 kroner. Vis mere

Samtidig anbefaler revisorerne en mere omfattende og målrettet kontrol med de bygningssagkyndige, der har stærke økonomiske relationer til forsikringsselskaberne.

Og den kontrol er på vej, garanterer erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i et svar til Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg, der blev givet kort før nytår. Her lover ministeren også at »indkalde branchen til en drøftelse af muligheden for« at lægge loft over de byggesagkyndiges opgaver. Rasmus Jarlov har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

Det har Deloitte heller ikke. Revisionsfirmaet henviser alle spørgsmål til tilsynsmyndighederne i Sikkerhedsstyrelsen, hvor kommunikationschef Mette Cramon bekræfter, at der nu bliver sat ind med mere målrettet kontrol.

»Og så vil vi hurtigst muligt tage initiativ til et møde med de relevante parter, så vi kan få undersøgt mulighederne for et omsætningsloft«, siger hun.

Dermed er der – nok en gang – lagt op til ændringer af det omdiskuterede system for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, den såkaldte huseftersynsordning, der har været genstand for heftig kritik i årevis.

Det er for svært at få dækket de skader, der dukker op på en nykøbt bolig, selv om boligejeren har tegnet en ejerskifteforsikring, det netop skal dække de skjulte skader, lyder krikken.

Slut med forlovelsen

I efteråret kritiserede Danske Boligadvokater, Forbrugerrådet Tænk og en række mindre byggesagkyndige netop forsikringsselskaberne for i strid med reglerne at styre og påvirke tilblivelsen af de tilstandsrapporter, der afgør, hvilke skader forsikringsselskaberne selv skal dække.

»Undersøgelsen viser, at der er noget at komme efter«, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

»Der må ikke være tvivl om de byggesagkyndiges uvildighed, når vi skal have vurderet vores boligers tilstand. Derfor er det en god idé med et omsætningsloft, så vi får sat en grænse for, hvor meget en byggesagkyndig må være forlovet med et forsikringsselskab«.

Netop uvildigheden var nøgleordet, da daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) satte undersøgelsen i gang sidste forår:

»Det er afgørende, at hverken forsikringsselskaber eller ejendomsmæglere har indflydelse på tilstandsrapporternes udformning og indhold«, sagde Mikkelsen og tilføjede:

»Da formålet med huseftersynsordningen er at give både sælger og køber en høj grad af beskyttelse og tryghed ved bolighandler, er det afgørende, at forbrugerne kan stole på kvaliteten af tilstandsrapporterne, og at ingen andre end den beskikkede bygningssagkyndige og dennes objektive og professionelle gennemgang af ejendommen har indflydelse på rapportens indhold«.

Vagn Jelsøe glæder sig over, at der ikke er fundet ’hårde beviser’ på, at forsikringsselskaberne har presset de byggesagkyndige til at udarbejde tilstandsrapporter, der er så tilpas ukonkrete, at det begrænser forbrugernes muligheder for at få dækket konkrete skader via deres ejerskifteforsikring.

Det har ellers været en del af kritikken. Men Deloitte kan ikke med sikkerhed dokumentere, at der bruges den slags brede formuleringer i tilstandsrapporten.

Til gengæld viser undersøgelsen, at de byggesagkyndige, der arbejder tæt sammen med forsikringsselskaberne, skriver flere skader ind i deres tilstandsrapporter end andre bygningssagkyndige.

»Det kunne indikere, at de overrapporterer og dermed skeler til forsikringsselskabernes interesser«, skriver Deloitte, der dog skynder sig at understrege, at heller ikke det kan dokumenteres.