Mangel på grus og byggemateriale kan stoppe hovedstadens ambitiøse holmprojekter

Månelandskab ved Roskilde

Grus er der til gengæld masser af i undergrunden omkring Roskilde. Derfor blev borgmester Joy Mogensen (S) temmelig bekymret, da hun hørte om de to gigantiske ø-projekter.

»Jeg tænkte: Hvor i al verden har de tænkt sig at få alt det grus fra«.

Roskilde har i forvejen 12 aktive grusgrave, og de er ikke populære alle steder.

»Vi har landsbyer, hvor der kører 200 lastbiler i døgnet med grus. Hvis en grundejer sælger sin grund til et råstoffirma, så er det os i kommunen, der skal sørge for vejene, og der er næsten ingen grundejere, som siger nej tak til et købstilbud, fordi prisen er god«, siger hun.

Det er også kommunen, der skal tage højde for støv- og støjgener foruden trafiksikkerheden for områdets beboerne. »Og det er mig som borgmester og os som byråd, der skal stille op til borgermøder med vrede beboere«, siger Joy Mogensen, der forventer at blive inddraget, hvis der er planer om at hente materiale til de to øer i Roskilde.

»Hvis vi ikke passer på, ender vi med et månelandskab rundt om en af landets største byer«, siger hun.

Formelt kan hverken Roskilde eller andre kommuner forhindre, at der bliver etableret grusgrave. Råstofloven siger kort fortalt, at hvis der er samfundsnyttige råstoffer i jorden som for eksempel grus, sand og sten, så kan de udnyttes.

»Men det kommer ikke til at gå stille af, hvis der skal anlægges nye grusgrave for at skaffe materiale til ø-projekterne i København. De grusgrave, som vi er i gang med, skal graves færdig, inden vi begynder på nye. Der skal laves en samlet national plan for råstoffer, så det ikke bliver os, der skal holde for«, siger Joy Mogensen.

Borgmesteren fortæller, at kommunen netop har måttet bruge 17 millioner kroner på at anlægge en vej uden om landsbyen Tjæreby.

»Ellers skulle lastbilerne have været ind gennem en lille hyggelig gammel landsby, som kunne være forlægget for ’Hist, hvor vejen slår en bugt’. Og når gruset er gravet væk om måske 8-10 år, står vi med en vej, der fører ud til en nedlagt grusgrav. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget«, siger Joy Mogensen, der gerne vil have del i råstofafgifterne, som går til staten.