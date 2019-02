Uden for kontortid: Min mormor voksede op i det jødiske kvarter i Thessaloniki. Hvorfor spurgte jeg hende ikke om mere?

Man skal huske at besøge sine bedsteforældre. For en dag er de væk, og så er alle historierne det også.

Min mormor døde for snart 20 år siden, jeg har vænnet mig til et liv uden hende, men nogle gange ønsker jeg mig, at jeg kunne sidde bare en enkelt aften mere på Tuborgvej i Hellerup i hendes køkken med røde vægge.

Hun skulle lave mad, gerne noget med dild, hælde det halve glas vin op, hun drak hver aften til maden, og give mig lidt brød. På bordet skulle der stå en gammel brun krukke med tynde servietter, der ikke rigtig kunne tørre hænderne, og i midten en gammel kuglepen, for længst skrevet tør, men gemt, fordi den var udformet som en figur, og der var børnebørn, som elskede den engang. Måske mig, måske min bror, måske min kusine eller fætter.

Hun skulle sidde på pladsen tættest på køleskabet og blive lidt irriteret, når man spurgte, om hun havde lidt olivenolie. »Det har jeg altid, jeg køber en frisk i lufthavnen i Athen, det ved du da, Sarah«, ville hun sige og le sin skrattende latter, som jeg begynder at kunne høre i min egen mors latter.

Og hun skulle fortælle mig historier fra sin barndom i det nordlige Grækenland, som begyndte for knap 100 år siden, men i en verden så fjern fra min. Min mormor, der hed Zina, var den yngste af fem søskende. Hendes far døde, da hun var lille. Yaya, som vi kalder hendes mor, selvom det egentlig bare betyder bedstemor på græsk, var alene med børnene, og jeg ved ikke, hvordan hun klarede det. Jeg forstår det ikke helt. Eller hvordan det gik til, at min mormor kom på universitetet og læste jura, dengang under krigen i Thessaloniki, for de sultede under krigen. Det ved jeg. De spiste majs, som min mormor nægtede at spise igen som voksen. »Det er mad til grise«, sagde hun.

Jeg ville gerne have hørt mere om de år. Om borgerkrigen, som fulgte, og om hendes bror, der aldrig kunne blive offentligt ansat, fordi han havde været kommunist. Om Yaya, der engang stak en mand ned, der overfaldt hende oppe i bjergene.

Ligesom jeg gerne ville have hørt hende fortælle igen, og helst mere, om årene, hvor de boede i det jødiske kvarter i Thessaloniki. De var ikke jøder, de var ortodokse kristne, men det jødiske kvarter var byens billigste kvarter, sagde min mormor engang. Det hus, hun voksede op i, var forsvundet, men når hun stod med ryggen til sin barndoms venindes hus, kunne hun se, hvor huset havde ligget.

Det var en etageejendom, og rundt om det lå andre huse. Der boede familier, som min mormor og hendes familie kendte godt, deres venner. Der boede 50.000 jøder i Thessaloniki. Kun få overlevede Auschwitz, som de blev sendt til.

Lysene i alle opgangene omkring min mormors families lejlighed blev slukket

Lysene i alle opgangene omkring min mormors families lejlighed blev slukket. Der var mørkt omkring dem. Bare mørkt. Ingenting. Væk var alt det liv, der havde været. Alle de minder, alle de historier, alle de mennesker. Alt det liv. En enkelt ung mand kom tilbage efter krigen og bad om lov til at hente den pose guldmønter, hans familie havde gemt på et fremspring i skorstenen. Han var den eneste overlevende i sin familie.

Jeg fik nogle af historierne, men jeg fik ikke nok. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde haft den 20-åriges rastløse uro de aftener i hendes køkken. At jeg ikke havde tænkt, at jeg vidste alt, hvad der var værd at vide. At jeg havde bedt hende om at vise mig billeder fra hendes barndom og fortælle flere historier med flere detaljer. Og var kommet på besøg oftere.

For når det engang er slut, når vi alle sammen er døde, er det det eneste, der bliver tilbage af os. Historierne om dem, vi var. Jeg ville så gerne have haft nogle flere om min mormor. Have vidst mere, have hørt mere. Have lyttet bedre. Bare en historie til.

Bare en aften mere med lyset tændt.