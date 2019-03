Hverdagsanalyse: Svampegift i drikkevandet? Vi fortynder det bare

Hvor var det dog en god nyhed, da regeringen, Socialdemokratiet, Radikale, SF og Dansk Folkeparti i begyndelsen af det nye år forbød landbruget at sprøjte med pesticider i nærheden af drikkevandsboringer. Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet bekymrer ministeren og de øvrige partier, lød det.

Jeg er også bekymret. Og et år tidligere delte jeg på denne plads i avisen min bekymring over, at ministerens forgænger, daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), besluttede at droppe myndighedernes stikprøvekontrol af vandkvaliteten i landets små drikkevandsboringer. Forud gik fund af pesticider i 400 vandboringer i 2017, fund af mikroplast i vandet samt endnu en tilladelse fra EU til fortsat at sprøjte med det sundheds- og miljøskadelige bekæmpelsesmiddel Roundup.

Jeg tillader mig fortsat at være bekymret, selv om vores vandhanevand ikke er sundhedsskadeligt. I den forgangne uge blev der fundet rester af svampegiften dimethylsulfamid (DMS) i hver tredje drikkevandsboring i Danmark – mange på Sjælland, flest i København – i mængder, der fik De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland til at kalde det den hidtil værste forurening af det danske drikkevand med et pesticidstof.

Stoffet kan ikke filtreres fra i kulfiltre, og det kan nedbrydes til kræftfremkaldende stoffer, hvis man forsøger at rense det med ozonering. Derfor er der ikke andet at gøre end at lukke boringen eller fortynde det inficerede vand, til det når under grænserne for, hvor meget gift vi tillader i drikkevand.

Jeg ved godt, at det bare er sådan, man gør. Men helt ærligt, er det det, vi vil nøjes med? Drikkevand, der kun er drikkeligt, hvis vi fortynder det op? Skal vi, der engang havde verdens reneste drikkevand, nøjes med pesticidfyldt vand, bare fordi ingen har haft mod eller vilje til at begrænse landbrugets massive sprøjtning – før nu?

Danskerne har gerne villet det længe, så det kan ikke være frygten for vælgerne, der har stået i vejen. En Gallup-undersøgelse fra 2013 viste, at 8 ud af 10 danskere mener, det skal være forbudt at sprøjte nær drikkevandsboringer. Måske var det dem, et flertal i Folketinget lyttede til med januars beslutning om et sprøjteforbud. Omsider går den rigtige vej efter mange års tagen chancer med vores grundvand.

Nu kan det ikke gå hurtigt nok, mener miljøministeren efter de nye fund af svampegift. I den forgangne uge skrev Jakob Ellemann-Jensen (V) rundt til samtlige landets kommuner og bad dem skynde sig at håndhæve sprøjteforbuddet, selv om det først træder officielt i kraft fra årsskiftet.

Derfor var det også godt at se, at supermarkedskæden Coop i samme uge tog sagen i egen hånd og besluttede at begrænse, hvor mange sprøjtegiftrester de vil tillade i frugt og grønt på egne hylder, til det halve af de officielle grænseværdier. På den måde presser de producenter, der sprøjter meget, ud af butikkerne og giver plads til dem, der lader være.

Kommer initiativet alene til at frelse det danske drikkevand? Næppe. Men hvor er det opløftende, at nogen, der kan gøre noget, gør noget. Lad det være et eksempel til efterfølgelse.

Vælg usprøjtede varer. Stem med fødderne – og indkøbsvognen.