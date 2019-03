Regnskabets time: Hvidvask-inspektion i store banker kickstarter indgreb mod dårlig moral

Det skal være slut med tillidsfulde kontrollanter, der tror på det bedste i bankernes væsen.

Som en direkte udløber af hvidvaskskandalen i Danske Bank bliver Finanstilsynet nu udstyret med et helt arsenal af nye våben, der kan afdække finansiel kriminalitet og dårlig bankmoral - inden det udvikler sig til nye katastrofer og underminerer tilliden til den danske finanssektor.

Et bredt flertal i Folketinget bakker op om en historisk oprustning af Finanstilsynet, der samtidig bliver pålagt at udvikle en mere »aggressiv og »udfarende« kontrolkultur.

Med pakken får Finanstilsynet som ventet flere kontrolmedarbejdere - men samtidig får tilsynet nu mulighed for selv at uddele bøder i million- og milliardklassen, når bankerne ser stort på de finansielle færdselsregler.

Skeletter ud af skabene

Oven i får tilsynet en helt særlig bemyndigelse til at sende sagkyndige observatører ud i de banker, hvor der er en begrundet mistanke om hvidvask eller andre finansielle fiksfakserier.

Er der flere sager derude, skal vi have dem frem i lyset nu Rasmus Jarlov (K), erhvervsminister

Og der til kommer en skærpelse af straffene til de banker og bankledelser, der forsyner Finanstilsynet med åbenlyst forkerte og urigtige oplysninger, ligesom forældelsesfristerne i de groveste sager om hvidvask og finansiel kriminalitet nu bliver forlænget til 10 år.

Som første skridt i ’offensiven’ gennemfører Finanstilsynets en ny runde af gennemgribende hvidvaskinspektioner i de største danske banker for at sikre, at der ikke er flere skeletter i skabene:

»Er der flere sager derude, skal vi have dem frem i lyset nu«, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til Politiken. Han lægger ikke skjul på, at den store kontrolpakke er stærkt inspireret af erfaringerne i andre europæiske lande.

»Når vi giver Finanstilsynet mulighed for at sende observatører ud i bankerne, er det især baseret på erfaringerne fra England og Tyskland, men ellers har vi kikket rundt bredt i Europa, drøftet indsatsen med EU-kommissionen og med en række internationale hvidvaskeksperter og så har vi især haft samtaler med det spanske og svenske finanstilsyn, som vi ved er ekstremt dygtige«, siger ministeren og tilføjer:

»Vi har brugt rigtig meget tid på de internationale erfaringer, fordi ambitionen hele tiden har været at skabe det, vi får nu; nemlig et af Europas skrappeste og forhåbentligt også bedste tilsyn. Det har vi brug for i Danmark, for vi har være ramt af nogle af de meste alvorlige hvidvasksager - derfor er det også kun rimeligt at vi gør en ekstraordinær indsats for at rydde op«.

Finanstilsynet får adgang til at udstede administrative bødeforelæg.

Finanstilsynet kan udpege sagkyndige, der kan følge den daglige drift i de banker, der er i søgelyset.

Whistleblowerordningerne styrkes med forbud mod tavshedsklausuler.

Arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig.

Finanstilsynet gennemfører hvidvaskinspektioner i de største banker.

Og det er sund fornuft at give Finanstilsynet flere muskler, lyder meldingen fra hvidvaskeksperten Jakob Dedenroth Bernhoft:

»I dag har de store banker jo flere tusinde ansatte, der arbejder med hvidvaskreglerne, mens Finanstilsynet råder over nogle få håndfulde; så det giver rigtig god mening at opruste indsatsen. Især når man samtidig vil udvikle it-systemer, der bidrager til at gøre kontrollen mere målrettet og effektiv«.

Jakob Dedenroth Bernhoft opfordrer dog Finanstilsynet til nøje at overveje fremgangsmåden, når og hvis tilsynet sender observatører ud i bankerne.