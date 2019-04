Hvordan opfører man sig overfor den hjemløse, man møder hver eneste dag?

FOR ABONNENTER

Jeg går på arbejde stort set hver dag. Og hjem igen. En kort tur ad Vesterbrogade, hvor jeg når at høre lidt podcast, tænke på mine opgaver, på, hvad vi skal spise, eller bare endnu en gang benoves over, hvor smuk København er i solnedgangslys, hvor fine træerne er, når de springer ud, og at jeg åbenbart aldrig bliver for gammel til at drømme om at gå i Tivoli med turpas og tid til at prøve alle forlystelserne.