Flere unge familier i København bor småt, men får luft i sommerhus: Ida har både lejlighed på fjerde sal og 2.000 kvadratmeter have

Hun ønsker sig have på fuld tid. Men giver familien slip på deres billige lejlighed, kommer de aldrig tilbage til København, siger Ida Burchardi. Et sommerhus er foreløbig dét, der giver dem græs og plads.

Det er et luksusproblem. Men ikke desto mindre et dilemma, som 34-årige Ida Burchardi deler med mange andre yngre københavnere og virkelig gerne vil løse: Skal familien, der ud over Ida og hendes mand tæller Kurt og Otto på 3 og 2 år, blive boende i den billige, men lidt for lille andelslejlighed på fjerde sal? I cykelafstand til forældrenes job og tæt på havnebad og park – og på biler og turister. Eller skal de søge ud af byen og ned på jorden, så alle får mere ro, plads og luft – og Ida den have, hun drømmer om at koble af i hver dag efter arbejde? Dog inklusive kedelige vedligeholdelsesopgaver i weekenden såsom tagrender, der skal renses, daglig pendlerspildtid og langt til de oplevelser, byen byder på.