Fra 25 til 60 km/t: Cyklister advares mod at tune elcykler Tuner man sin elcykel, kan den køre op til 60 kilometer i timen. Det er farligt, lyder advarsler.

Rådet for Sikker Trafik advarer mod køb og montering af tuningsudstyr til elcykler. Udstyret kan lovligt købes på danske webshops og er let at søge frem på for eksempel Google.

Skaderne kan blive meget voldsomme, hvis man kører galt, advarer Søren Ørsted Pedersen, der er pressechef for Rådet for Sikker Trafik.

»Det er absolut ikke i orden, at firmaer er med til at markedsføre og sælge udstyr, som kan få folk til at ende i en meget farlig og kritisabel situation i trafikken«, mener han.

Hvis man køber og monterer tuningudstyret, kan man for eksempel få en elcykel, der er beregnet til at køre 25 kilometer i timen, op på godt 60 kilometer i timen.

»Hvis man kommer susende med 60 kilometer i timen blandt andre cyklister og børn, kan skaderne blive meget voldsomme og fatale både for føreren af cyklen, og andre der måtte blive ramt«, siger Søren Ørsted Pedersen.

Cyklistforbundet vil forbyde det

Jane Kofod, der er kommunikations- og kampagnechef hos Cyklistforbundet, mener, at salget af udstyret bør forbydes.

»Hastigheden er sat ud fra nogle sikkerhedsovervejelser i trafikken både for den enkelte fører af elcyklen og andre trafikanter«, siger hun.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik skal farten tilpasses ud fra de omgivelser, der køres i for at undgå utryghed og ulykker.

Hvis et tuningsudstyret er monteret, vises kun 50 procent af den reelle fart på speedometeret.

På de hurtigere elcykler, der kaldes speed pedelecs, er det lovligt at køre op til 45 kilometer i timen på cykelstier.

Det tidligere tilladte var 20 kilometer i timen. 1. juli 2018 trådte en forsøgsordning i kraft om, at speed pedelecs må føres på cykelstierne.

Der er endnu ikke sat en udløbsdato på forsøgsordningen.

