Babytallerkener trækkes på grund af for meget melamin

To typer babytallerkener fra firmaet Done By Deer A/S trækkes tilbage, fordi de afgiver for meget af stoffet melamin.

Onsdag trak selskabet et parti af den blå babytallerken 'Yummy' med motivet 'Happy Dots' tilbage.

Og torsdag oplyser Fødevarestyrelsen om endnu en babytallerken. Der er tale om den rosafarvede 'Anti-Slip' tallerken med motivet 'Contour'.

Den trækkes også på grund af for høj migration af melamin. Det betyder, at tallerkenen ikke er egnet til at komme i kontakt med fødevarer.

Nikolas Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, oplyste onsdag, at styrelsen vurderer det som sundhedsskadeligt, når der afgives for meget melamin.

»Tallerkenerne afgiver for meget melamin, når man bruger dem. Den akutte risiko ved melamin er, at det ved et for højt indtag kan give skader på nyrerne«.

»Vi har i det konkrete tilfælde bedt DTU om at vurdere det. De har vurderet, at det var sundhedsmæssigt betænkeligt. Derfor har vi vurderet, at det ikke må være på markedet«, sagde Nikolas Hove.

Han oplyste desuden, at Fødevarestyrelsen ikke har kendskab til, at nogen er blevet dårlige af at bruge tallerkenen.

Den blå 'Yummy'-tallerken er solgt fra januar til april i år i BabySam, Butik Unik, Børnenes Kartel, Done by Deer A/S, Engby Barnevogne, Illums Bolighus, Invi2, Kære Børn, Salling, Tinsoldat.dk, Ønskebørn og Kids-World.dk.

Tallerkenen har varenummer 10542 og batchnummer 108950918, som står på bagsiden af tallerkenen.

Den rosafarvede 'Anti-Slip'-tallerken er solgt i BabySam, Childhood1979, Decorate Shop, Done by Deer A/S, Invi2, Kære Børn, Moster Signe, Ønskebørn, Kids-World.dk, Pastelshop.dk og PixiZoo.dk efter 22. august 2017.

Den har varenummer 10507 og batchnummer 104520417.

Har man købt tallerkenen, råder Fødevarestyrelsen til, at man leverer den tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at man kasserer den.

ritzau