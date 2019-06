Nu ryger en af fordelene ved elbilen: Elbiler skal udsende kunstig motorlyd

Alle nye elbilsmodeller skal fra 1. juli udsende motorlignende støj, når bilen kører under 20 km/t. Det skal forhindre ulykker. Men elbilentusiaster er vrede over, at man fjerner en af elbilens klare fordele.