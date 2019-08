En generation af boomerang-børn: 4 af 10 unge flytter hjem igen

Kærestesorger og problemer med at få pengene til at slå til får 4 af 10 unge til at flytte hjem igen, selv om de er flyttet hjemmefra, viser ny analyse.

Lyt til artiklen 04:38

Tårene triller, hjertet brister, og der bliver uddelt varme krammere i hoveddøren, når familiens unge medlemmer tjekker ud, flyver fra reden og flytter hjemmefra.

Men for mange er det ikke et farvel, snarere et på gensyn!

4 af 10 unge i alderen fra 18 til 30 år vælger nemlig at flytte tilbage til deres forældre, efter at de er flyttet hjemmefra, viser en ny spørgeundersøgelse, som analysevirksomheden YouGov har udarbejdet for forsikringsselskabet Alka.

Det er først og fremmest kærestebrud og pengesorger, der får de unge til at vende hjem til mor og far i kortere eller længere perioder.

Analysen bliver bakket op af tal fra Danmarks Statistik. I 2018 flyttede godt 87.000 unge mellem 15 og 29 år hjemmefra, mens 30.000 af dem flyttede tilbage til barndomshjemmet samme år.

Børn og forældre er venner

Det store antal boomerangbørn kan blandt andet forklares med en drastisk forandret forhold mellem forældre og børn, mener blandt andre barndomsforsker Ning de Coninck-Smith, professor og historiker ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse:

»I vor tid er forældre og børn i stigende grad venner og veninder. Vi går i det samme tøj, deltager i de samme musikfestivaler, dater på de samme sites. Derfor er det heller ikke så svært at bo sammen. Slet ikke, hvis forældrene er skilt, så er det både hyggeligt og mindre ensomt, hvis børnene flytter hjem igen«.

At blive voksen er blevet en mere gradvis proces, hvor det er legitimt at flytte midlertidigt hjem igen, hvis man løber ind i problemer, fortæller forskningsleder Niels Ulrik Sørensen, Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet:

»Engang var forældrene en autoritet, der opdrog børnene og eventuelt uddelte straffe, hvis børnene ikke adlød. I dag er forældrene også i højere grad sparringspartnere, som støtter og udvikler deres børn. Derfor er der ofte et tættere forhold mellem forældre og børn, og børnene kan typisk godt lide at bo sammen med deres forældre«.

Det er ofte kærlighedslivet, som får de unge til at søge hjem til forældrene. Ifølge undersøgelse angiver 33 procent af de unge, eller hver tredje, at de er flyttet hjem igen på grund af et brud med kæresten.

Unge har aldrig set en elregning

Godt og vel hver femte, eller 22 procent, flytter hjem igen, fordi de ikke kan få økonomien til at hænge sammen.

»Det er kommet bag på os, at der er så mange, der flytter hjem igen, men det overrasker os ikke, at det ofte handler om økonomien. Vi ved fra vores egen virksomhed, at de unge ikke er særlig optaget af økonomiske forpligtelser«, siger Alkas direktør, Frederik Sjørslev Søgaard.

»Jeg tror simpelthen ikke, at vi som forældre er gode nok til at give vores børn en grundliggende forståelse for, hvor vigtigt det er at kunne styre sin privatøkonomi. Vi lærer dem at lave mad og at være sociale, men det kniber med at se fornuften i at lægge et budget«.

Boomerangbørn Det er ret udbredt, at børn, der er flyttet hjemmefra, vender tilbage til barndomshjemmet. Sådan lød spørgsmålene: Har du tidligere boet ude og derefter flyttet hjem igen til dine forældre? (F.eks. boet alene eller været samboende med en partner, der tænkes ikke på, om du har boet midlertidigt i udlandet eller været f.eks. på efterskole eller lign.)? Ja: 41 procent. Nej: 59 procent. Hvad var årsagen til, at du flyttede hjem igen til dine forældre? Du kan markere flere svar. Boede sammen med en kæreste, og det fungerede ikke: 33 procent. Kunne ikke få økonomien til at hænge sammen: 22 procent. Kunne ikke bo alene (ikke økonomisk anledning): 13 procent. Kilde: Analyseinstituttet YouGov for forsikringsselskabet Alka. Der er i alt gennemført 1.001 interviews med danskere i alderen 18-30 år i perioden 19. juni - 23. juli 2019. Vis mere

I Danske Bank, hvor omkring en million er kunder, er privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen overrasket over, at så mange unge flytter hjem igen.

»Det er dyrt at flytte hjemmefra. Mange unge har aldrig set en elregning, før de flytter hjemmefra, og uddannelsessøgende bruger immervæk godt 1.000 kroner om måneden på el og gas. Og så er der jo også en vandregning, der typisk lyder på 300 kroner om måneden«, siger Aggerstrøm Hansen, som vurderer, at de fleste unge har nogenlunde styr på, at der skal betales husleje, købes mad og tøj og bruges penge på transport: