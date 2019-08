FOR ABONNENTER

Katarina Raafeldt glemmer aldrig den dag, hun flyttede hjemmefra. Hun havde lige sagt farvel til sin mor, smilet og krammet, glædet sig over, at det var lykkedes at finde en bolig på Amager, og så var hun kørt ud i livet på sin cykel, mens hun prøvede at kvæle sin trang til at tudbrøle.