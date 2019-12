Det bliver svært at bremse forældrekøb: »Når man kan tjene penge, kender kreativiteten ingen grænser«

Forældrekøb

Hvad er det?

Forældrekøb er betegnelsen for forældre, der har købt en bolig til et nærtstående familiemedlem.

Typisk har man set studerende, der har manglet et sted at i en af de store byer, så forældre har måttet købe en bolig for at give sine børn tag over hovedet.

Det kunne være favorabelt med den gamle ordning, hvor virksomhedsordningen stadig var gældende. Den fjerner regeringen og støttepartierne nu.