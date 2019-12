Usynligt misbrug blandt skoleelever: Folkeskolerne er blevet røgfrie. Nu tager eleverne snus

Folkeskoleelever landet over tager snus. Men forældre og lærere er udvidende om det, for snus lugter ikke som tobak, selvom det er lige så afhængighedsskabende og kan være en smutvej til rygning. Stærkt bekymrende, siger en ekspert i forebyggelse. Sundhedsministeren håber, at tobaksaftalen vil afhjælpe problemet, men er klar til at gribe ind.

Mens cigaretterne er blevet forvist fra skolegården, har snus ubemærket fundet vej til elevernes mundhuler.

»Det er så nemt for de unge at skjule det. Vi opdager det først, når en elev taber et stykke snus eller en dåse«, siger Elin Baggeboe, der er afdelingsleder på Firkløverskolen i Give.

Skolen er røgfri og har fokus på, at eleverne ikke ryger, men snus var gået under radaren indtil dette efterår, siger hun: »Vi har jo været fuldstændig blinde, vi er nødt til at gøre noget. For mig at se er snus et større problem end cigaretter«.

Tendensen bekræftes af flere kommuner, skoler og elever. I Thisted Kommune fortæller SSP-medarbejder Jack Soleng, at rengøringspersonalet finder brugte snusposer på flere skolers toiletter.

»De unge, der før eksperimenterede med rygning, tager nu snus i stedet«, siger han.

Der findes ingen landsdækkende tal for brug af snus. En undersøgelse foretaget af København Kommune i 2018 viser, at 23,8 procent af eleverne i 9. klasse har prøvet snus. Tallet ligger i tråd med Institut for Folkesundheds trivselsundersøgelse blandt gymnasieelever, som viser, at 21 procent af drengene bruger snus jævnligt.

Ulovligt at sælge

Snus er velkendt på ungdomsuddannelser og efterskoler. Men for tre-fire år siden begyndte det »så småt at ulme« i folkeskolen, siger Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet.

»Nu hører vi det mere og mere«, siger hun.

Fakta Hvor farligt er snus og tyggetobak Der er moderat evidens for, at snus (og tyggetobak) øger risikoen for: Kræft i spiserør og bygspytkirtel

Forhøjet blodtryk

Flere dødsfald efter blodpropper og slagtilfælde

Diabetes 2

Desuden tyder studier på, at snus (og tyggetobak) øger risikoen for:

At gravide føder for tidligt

Mavekræft og højere dødelighed ved kræft

Ikke affektiv psykose

Fedme

Dødfødsel

Graviditetsrelaterede skader, som f.eks. læbeganespalte

Snus indeholder de samme indholdsstoffer som tyggetobak, og derfor har de to produkter med stor sandsynlighed samme helbredsskader.

Kilde: Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse Vis mere

Snus er ulovligt at sælge, men lovligt at importere til eget brug. Til gengæld kan man købe tyggetobak og nikotinposer lovligt. Produkterne er pakket i små poser, der lægges under overlæben, hvor nikotinen går i blodbanen gennem slimhinden.

Det er kommet bag på alle, at brugen af de her produkter er i så stor vækst ude på skolerne Magnus Heunicke, sundhedsminister

Charlotta Pisinger vurderer, at tyggetobak og nikotinposer er mest udbredt blandt eleverne, fordi snus er sværere at få fat i.

»De unge kalder det hele ‘snus’, uden at skelne. Alle tre dele er formodentlig mindre farligt end rygning, men vi mangler sikker viden«, siger hun.

Man ved dog, at snus øger risikoen for flere kræfttyper, og at nikotin er skadeligt for en ung hjerne, fordi det kan give adfærds- og koncentrationsforstyrrelser. Nikotinen i snus og de andre produkter er afhængighedsskabende på samme måde som i cigaretter.

»Det er en sindssygt bekymrende udvikling, hvor man gør de unge nikotinafhængige uden røg«, siger Charlotta Pisinger.

Ministeren er klar til at gribe ind

Regeringens nye tobaksaftale betyder, at det fra sommerferien 2021 bliver forbudt for alle elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser at ryge på og uden for matriklerne i skoletiden. Aftalen siger også, at tyggetobak og nikotinposer – ligesom cigaretter – ikke længere må være synlige i butikken, og pakkerne skal have et neutralt, ensartet udseende.

fakta Unge og nikotin En ung hjerne tåler ikke nikotin, som kan give affærds- og opmærksomhedsforstyrrelser, angst og koncentrationsbesvær og påvirker de kognitive funktioner. Nikotin er afhængighedsskabende, og man udvikler hurtigt tolerance, så man skal have en større dosis. Får man ikke det, får man abstinenser, bliver rastløs og kan ikke koncentrere sig og bliver i dårligt humør. Kilde Charlotta Pisinger.

Tobaksaftalen forholder sig ikke til importeret snus, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at tobaksfri skoletid naturligvis også gælder det.

»Det er kommet bag på alle, at brugen af de her produkter er i så stor vækst ude på skolerne. Derfor har vi helt bevidst gjort hele handlingsplanen så bred, at vi også rammer dem«, siger han og tilføjer, at han holder skarpt øje med tobaksbranchen, som han betegner som »yderst aggressiv«.