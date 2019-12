Pendler er kritisk overfor passagerernes vagthund: »Passagerpulsen har ikke turdet tage diskussionen med politikerne« Når året går på hæld, udløber Passagerpulsens bevilling. Organisationen har været for kritisk, viser notat.

Til nytår udløber Passagerpulsens seneste bevilling på knap syv millioner årlige kroner, og regeringen har med transportminister Benny Engelbrecht (S) i spidsen ikke på nuværende tidspunkt prioriteret at fortsætte den.

Passagerpulsen blev oprettet i 2014 som en uafhængig og national passagerorganisation, der skulle varetage de rejsendes interesser. Den hører under Forbrugerrådet Tænk.

Et notat fra Transportministeriet viser ifølge Politiken, at man har fundet Passagerpulsen for kritisk, og at deres arbejde vurderes til 'i værste tilfælde at modarbejde, at flere danskere vælger at bruge den kollektive trafik'.

»At gøre os til ansvarlige for den kollektive trafiks dårlige image er meget svært at tage alvorligt.

»Der er sikkert noget om det, når de synes, vi kan være for kritiske. Men når Forbrugerrådet Tænk overhovedet har kastet sig ud i at arbejde med kollektiv trafik, er det, fordi vi mener, kollektiv trafik er en god ting, siger Vagn Jelsøe.

Han mener også, præmissen er helt forkert.

»Det er mærkeligt at sige, at man forringer den kollektive trafik ved at påpege fejl. Tværtimod er det forudsætningen for at gøre den bedre, lyder det.

Spørger man tidligere talsmand for pendlerne på Kystbanen, Michael Randrup, er der imidlertid hold i kritikken fra ministeriet.

Michael Randrup har selv været aktiv i passagerorganisationen. Han meldte sig ud af arbejdet, da han oplevede, at fokus generelt blev fejlagtigt placeret på trafikselskaberne og ikke roden til problemet.

»Hele setuppet med, at man går i kødet på trafikselskaberne i stedet for at se på, hvorfor de agerer, som de gør, er helt forkert.

»Der er massive udfordringer med den kollektive trafik, men de bliver ikke belyst af Passagerpulsen. Passagerpulsen får udstedt penge fra politikerne, og derfor har de ikke turdet tage diskussionen med politikerne«, siger han.

Michael Randrup henviser til, at der på finansloven for 2020 er blevet tildelt 100 millioner kroner til kollektiv trafik. Samtidig har partierne valgt at tage en stor sum penge fra DSB.

Og det viser, at problemet i høj grad ligger hos politikerne, siger han og understreger, at han ønsker en ny type vagthund, som får et fast beløb på finansloven hvert år.

Ifølge Vagn Jelsøe forlyder det, at der vil blive optaget forhandlinger til januar.

Han kalder det 'dybt besynderligt' at forhandle en bevillingsforlængelse, efter bevillingen er udløbet.

Transportministeren stiller ikke op til interview om sagen, men ministeriet oplyser, at det hele tiden har 'været kendt, at Passagerpulsens bevilling var tidsbegrænset, og det er derfor ikke som følge af en ny beslutning, at Passagerpulsens bevilling udløber ved årsskiftet'.

Passagerpulsens henvendelser forventes at blive besvaret i begyndelsen af januar, lyder det.

Onsdag blev Passagerpulsens seks medarbejdere opsagt, oplyser Vagn Jelsøe.

Arbejdet fortsætter dog ind i januar 2020, da der er en rest penge tilbage.

