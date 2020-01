Langt de fleste YouSee-kunder kan igen skifte kanaler YouSee arbejder fortsat på at løse fejl, der har forhindret kunder i at vælge kanaler siden nytår.

Langt de fleste kunder hos YouSee med en bland-selv-tv-pakke kan igen udskifte kanaler, efter et problem siden årsskiftet ellers har forhindret det.

Det oplyser YouSee i en mail til Ritzau.

Der vil dog fortsat være perioder, hvor nogle kunder vil opleve, at de ikke kan komme ind og vælge nye tv-kanaler.

»Det skyldes blandt andet, at vi p.t. begrænser adgangen til Bland Selv for at sikre alle kunder, der kommer ind i Bland Selv-shoppen, en god oplevelse«, oplyser YouSee.

Kan man ikke komme ind, foreslår YouSee, at man prøver igen senere. Selskabet arbejder fortsat på at løse fejlen helt.

»Vi arbejder fortsat på højtryk for at løse fejlen helt og beklager meget, at vi endnu ikke kan sætte en tidshorisont på, hvornår vi er helt i mål«, lyder det.

Problemet opstod ved årsskiftet, og det ligger i den funktion, hvor kunderne kan skifte kanaler i deres bland selv-pakker.

11 kanaler gik i sort

Fra 1. januar gik 11 Discovery-kanaler i sort hos YouSee. Der er tale om kanaler som Kanal 4, Kanal 5, 6'eren samt Eurosport 1 og 2.

YouSee-direktør Jacob Mortensen erkender en uheldig timing.

»Jeg er enig i, at timingen er ekstremt uheldig – særligt nu i en situation, hvor der er meget fokus på, hvad for noget indhold, der er i pakkerne, og hvilke muligheder der er for at lægge nyt indhold ind«, siger han.

Jacob Mortensen fortæller, at der er flere årsager til problemerne.

»Det har været et væld af forskellige ting, i forhold til at vi har lavet om i vores programpakker og det indhold, der er«.

»Der har været nogle tekniske komplikationer i den forbindelse, som har vist sig sværere at rette igen, end vi umiddelbart havde forventet«, siger han.

YouSee har 250.000 tv-kunder med bland-selv-pakker.

Hen over weekenden har mange kunder kunnet komme ind og vælge nye kanaler, selv om der er altså fortsat kan være problemer.

»Heldigvis kan langt de fleste af vores kunder nu igen komme ind i Bland Selv, og hen over weekenden har rigtig mange kunder været inde og vælge nye tv-kanaler og streamingtjenester.

»Der er dog fortsat perioder, hvor vores kunder desværre oplever, at de ikke kan komme ind. Vi beklager meget og opfordrer til, at de prøver igen senere, oplyser YouSee.

Selskabet har lovet kompensation til de berørte kunder. Det er ikke oplyst, hvad kompensationen bliver, men der vil dog ikke blive tale om en økonomisk kompensation.

