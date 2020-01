Jan og Charlottes søn blev stofmisbruger: »Vi stod med et barn på 16 år, som sagde: »Hvis jeg ikke betaler i morgen, får jeg klippet en finger af«. Det er eddermame barskt««

Hvordan er det nat efter nat at køre rundt og lede efter sin 14-årige søn? At miste kontakten til sit barn i et år? At få ham hjem, tynd, gennemtæsket og panisk angst for næste straf for en ubetalt dummebøde? At tale nøgternt om, hvorvidt han skal begraves i stilhed, eller narkovennerne skal have lov til at komme med?

Kontrasten mellem det brutale indhold i Charlotte og Jan Jensens fortælling om at være forældre til en stofmisbruger og pænheden i deres velindrettede hjem i Søborg er slående. Men kun overraskende, hvis man tror, at ’den slags’ kun sker for andre – underforstået andre, der ikke har styr på tingene.