Elbiler har langt flere uheld end andre biler - og Tesla topper

Tal fra danske forsikringsselskaber viser, at elbiler er involveret i flere uheld end andre biler. Det gør sig især gældende for de hurtige Teslaer.

Lyt til artiklen 04:47

Elbiler er oftere involveret i uheld. Det viser en rundringning, som Politiken har foretaget hos Danmarks største forsikringsselskaber, Topdanmark, Tryg og Codan. Her er meldingen samstemmende, at der bliver registreret flere uheld for elbiler sammenlignet med biler med forbrændingsmotorer. ​​

Topdanmarks opgørelser viser, at elbiler er involveret i 20 procent flere uheld end andre typer af biler — og for det populære elbilmærke Tesla er tallet hele 50 procent. I runde tal har Topdanmark registreret 1.500 skader alene på Teslaer de sidste to år.

»En hel del af skaderne kommer fra uheld, hvor bilen eksempelvis kører ind i en betonsøjle i parkeringskælderen eller i carporten derhjemme. Det sker formentlig, fordi elbiler accelererer hurtigt, og det kan overraske føreren. Det er lidt som at køre en radiobil«, siger Jens Røpke, der er chef for produktudvikling hos Topdanmark.​​

Det er lidt som at køre en radiobil Jens Røpke, Topdanmark

Hos Codan, der er Teslas officielle forsikringspartner i Skandinavien, hæfter man sig ved samme tendens. Og den bliver endnu tydeligere, når de kigger på tallene fra deres norske selskab, hvor der er langt flere elbiler at trække statistik på. De norske tal viser, at 50 procent af nye elbilejer får en skade inden for det første år. For andre bilejere er tallet 25-30 procent.

»Det er tydeligt, at folk skal vænne sig til, at der sker noget helt andet, når man trykker på speederen i en elbil. Vi kan se, at skaderne især er buler på de forreste dele af bilen, og at skaderne sker i forbindelse med start og stop. Man skal med andre ord have indstillet speederfoden, når man begynder at køre i en elbil«, siger Søren Friis, der er chef for bilpartnerskaber hos Codan.

Han fortæller, at udviklingen i Norge viser, at der er en klar tendens til en mere normal skadeshistorik for elbiler. Når bilejeren har haft deres elbil i otte måneder, falder antallet af skader i takt med, at bilisterne har vænnet sig til de nye køreegenskaber.

Tesla: Det kræver øvelse

Hos Tesla peger man som en årsag til skaderne på, at mange af bilfirmaets kunder skifter fra kortere og smallere biler.

»Det er klart, at en større bil kræver noget tilvænning for føreren, også selv om vi har et brugervenligt sensorsystem«, lyder det i et mailsvar fra Tesla.

Hverken Vejdirektoratet eller Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) fører statistik over, hvordan elbiler klarer sig i ulykkesstatistikken. Derfor har vi ingen viden om, hvor ofte elbiler er involveret i alvorlige ulykker.

Selv om salget af el- og hybridbiler i Danmark er stigende, udgør disse biltyper fortsat under 1 procent af den samlede danske bilpark. Til sammenligning var 42,4 procent af alle biler solgt i Norge i 2019 elbiler.

Mens den tidligere borgerlige regering havde et mål om en million grønne biler på de danske veje i 2030, har den nuværende socialdemokratiske regering og dens støttepartier ikke noget konkret måltal i sit forståelsespapir for antallet af elbiler. Ambitionen er et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030, og så afventer regeringen resultaterne fra kommissionen for grøn omstilling af personbiler, der ventes at afslutte sit arbejde senere på året.

Ifølge forsikringsselskaberne er den lave andel af elbiler en af årsagerne til, at det typisk er noget dyrere at forsikre en elbil. Der er således langt mellem værksteder, der ser en god forretning i at kunne reparere elbiler til lavere priser.

​

​

​

På Danmarks Tekniske Universitet peger forsker Anders Fjendbo Jensen på en anden årsag til, at elbilejere har flere uheld end andre bilister. Mænd er således overrepræsenteret i gruppen, der kører mest hasarderet, og samtidig er de fleste elbilkøbere mænd.

​

​

​

»Det er et bestemt segment, der køber elbiler. Jeg tror, at vi vil se, at tallene jævner sig ud, når elbiler bliver mere udbredte, og den gennemsnitlige ejer afspejler den generelle befolkning bedre«, siger Anders Fjendbo Jensen.​​

​

​