Vil bekæmpe brug-og-smid-væk kulturen: Kaffebar indfører afgift på 4 kroner for engangskrus

Den 1. marts indfører kaffekæden Riccos 13 barer i hovedstadsområdet en afgift på 4 kroner på engangskopper. Selv om de 4 kroner går ubeskåret til en træplantningsfond, er der tale om et markant prishop i en branche med hård konkurrence. Men der er også mulighed for at få rabat.​​​​

Køber kunden f.eks. en americano til 28 kroner i medbragt kop, gives 2 kroner i rabat, så prisen lander på 26 kroner. Udskænkes drikken i et papbæger, får afgiften prisen op på 34 kroner. Det er nudging, som kan mærkes og derfor også kan give bagslag, men det får ikke indehaver Ricco Sørensen til at tøve.