Guide: Pas på dig selv og din teenager, mens overgangsalderen raser

1Drop opdragelsen. Undgå skældud, og kritiser ikke – det er krænkende og skubber dit barn fra dig. Tal til dit barn med samme respekt, som du taler til voksne. Sig undskyld, hvis skældud har været en dårlig vane , og sig, du vil gøre det anderledes fra nu.

2Tilgiv. Både din teenager og dig selv. Hav åbne arme, hvis din teenager er kommet til at tale hårdt eller smække med dørene. De gør det ikke af mangel på respekt for dig, men fordi noget er svært for dem. Gør det trygt for dem at komme til dig.

3Spørg. Hvis din teenager ikke tømmer opvaskemaskinen, så bebrejd ikke. Spørg, hvad der gik galt, og hvordan du kan hjælpe. De er i rivende udvikling og glemmer mange ting.