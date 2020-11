Hver anden gigtpatient søger smertelindring i den alternative verden: »Nu må sundhedspolitikerne tage ansvar«

Inden for det seneste år har halvdelen af danske gigtpatienter med enten slidgigt eller rygproblemer, som er blevet tilset på et af landets hospitaler, opsøgt alternative behandlere eller taget alternativ medicin for at få lindret deres smerter. Ud af dem oplever hver anden færre smerter.

Det svarer altså til, at hver fjerde patient føler positiv effekt af den alternative behandling, viser nye tal fra en undersøgelse, Gigtforeningen har fået lavet af Syddansk Universitet.

At så mange smerteplagede gigtpatienter søger lindring i den alternative verden, kommer ikke bag på Mette Bryde Lind, formand for Gigtforeningen.