Det bliver svært at komme tilbage på kontoret

Hvad fanden er det, der larmer sådan«, tænkte Christian Rothmann, da han for første gang efter måneders hjemsendelse hørte kontorets kaffemaskine.

Den mandag morgen gik op for ham, hvor svært han egentlig har ved at koncentrere sig i storrumskontoret.

Han er en af de godt en million danskere, Finansministeriet vurderer, har arbejdet hjemme under coronanedlukningen, og som nu begynder at vende tilbage til deres arbejdspladser.

Det kan vise sig at blive både udfordrende og konfliktfyldt, forudser en række psykologer, pensionsselskaber og eksperter i arbejdsliv. 60 pct. af de hjemmearbejdende er i større eller mindre grad bekymret for at vende tilbage, viser en ny meningsmåling fra Analyse Danmark, lavet for Coor Service Management Danmark.

»Det er en langt større opgave, end da vi lukkede ned og sendte folk hjem. For da skulle alle det samme, og det måtte vi så få til at ske bedst muligt«, siger Mads Kaagaard, koncerndirektør i PFA, der både er i gang med at få sine egne 1.500 tilbage på kontoret, og som rådgiver virksomheder i reboarding – at få alle med om bord igen: