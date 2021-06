Arbejdslivet har forandret sig for altid: Både lønmodtagere og arbejdsgivere ønsker mere hjemmearbejde

Der er ikke længere tvivl om, at pandemien har kastet danskerne ud i et stort samfundseksperiment, hvor alt, hvad man har taget for givet ved arbejdslivet, har været kastet op i luften. Det har i lange perioder fået danskerne til at sukke efter at vende tilbage til det vante arbejdsliv med hæve-sænke-bord, storrumskontor eller løs snak med kollegaerne over kaffen. Men erfaringer fra nedlukningen har alligevel efterladt flere med mod på at indrette arbejdslivet anderledes.

En ny undersøgelse fra fagforeningen Dansk Magisterforening, DM, hvor mere end 6.400 medlemmer deltog, viser nemlig, at 58 procent ønsker sig to til tre hjemmearbejdsdage ugentligt efter coronakrisen. Kun 3 procent ønsker at arbejde hjemme hele ugen, mens 10 procent slet ikke ønsker sig hjemmearbejdsdage.