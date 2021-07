Kærestepar byggede en varevogn om til bolig, gik på deltid og tog deres jobs med til Portugal

Egentlig har de altid vidst det. At den klassiske danske hverdag med lange kolde og mørke dage, to fuldtidsjobs og mange faste forpligtelser ikke er et liv, der passer til dem.

Alligevel stod Klaus Uldal Nielsen og Denise Mattsson i 2019 på femte år med hver sit travle job, lejlighed i Brønshøj og stor omgangskreds. Men den tætpakkede kalender tyngede. De ville ud, og der skulle ikke være nogen bagkant.

»København er dejlig, men det er ikke lige os, vi har brug for lidt mere. Vi ville ud at lede efter det community, hvor vi gerne vil slå os ned, hvor vi kan føle os tættere på naturen, og hvor karriere ikke fylder lige så meget. Denise har altid gerne villet bo et sted med sol og surf og er meget rejselysten. Hun skulle lige have trukket mine fødder op af den jyske muld først«, smiler 27-årige Klaus Uldal Nielsen.