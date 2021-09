»Ligusterhækdanmark er blevet omvendt«: Elbilsalget eksploderer

Når en kunde træder ind i Volkswagen Amager i industrikvarteret Kirstinehøj i Kastrup, behøver salgsrådgiver Martin Freuchen ikke at bruge meget tid på at overveje, hvilken type bil kunden mon er interesseret i.

Han eller hun går næsten alle målrettet hen mod forhandlerens to nyeste elbiler, ID.3 og ID.4.

»De har jo fået det blæst i hovedet, hver gang de åbner et medie eller tænder for tv’et: elbiler, elbiler, elbiler. Derfor ved vi nærmest på forhånd, hvad det er, de er kommet for at prøve. Jeg sidder lige nu og kigger i min ordrebog: 80 pct. af ordrerne er på ID.3 og ID.4«, siger han. Resten er benzinbiler, og der er ikke én eneste dieselbil.