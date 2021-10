Ejeren af Nemlig.com får en ny chance i København

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Frie Grønne har torsdag besluttet, at moderselskabet bag Nemlig.com, Intervare, får frist til 1. november til at skabe rammerne for, at chauffører, der leverer dagligvarer til kommunens ældre og udsatte, får ordentlige arbejdsvilkår.

Chaufførernes ansættelsesforhold har været et afgørende stridspunkt i den månedlange konflikt mellem parterne. Kommunen mener, at Intervare har misligholdt arbejdsklausulen i leveringsaftalen, fordi chaufførerne har haft kritisable arbejdsforhold og fået en for lav løn.