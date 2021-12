Er du også forælder til en lille kriger? »De har typisk en opførsel, der er let at mistolke som uopdragen«

Fakta

Har du et viljestærkt barn?

At være viljestærk er ikke en diagnose, men et karaktertræk, der viser sig på forskellige måder allerede fra spædbarnsalderen. Her er nogle af de mest gængse kendetegn for viljestærke børn.Insisterer på at bestemme over de ting, der er vigtige for dem – og holder fast i deres beslutning, uanset hvad du forsøger at argumentere og lokke med.

De er kvikke, tænker hurtigt og kreativt og er stort set altid i gang med at udforske verden.

De husker. Alt. Især hvis du har lovet dem noget, de gerne vil have.

De mærker tydeligt deres behov og har meget svært ved at udsætte dem.

De har meget svært ved at håndtere hverdagens skift og krav.

De er sensitive og har derfor tendens til at blive udmattede af sociale arrangementer og larm.

De opfører sig typisk velopdragent ude, men afreagerer (voldsomt) hjemme.





Vis mere