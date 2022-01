Træning eller operation?: Valgfri behandling øger chancen for et godt resultat

Knæbøj, bækkenløft, planke, sideplanke, øvelser på stepbænk, øvelser med elastik, øvelser med tæppeflise, øvelser med kettlebell, benpres, knæstræk. Plus selvfølgelig opvarmning, uddannelse og transport til fysioterapeut to gange om ugen i tre måneder.

Se det i øjnene. Det kræver noget som alternativ til operation at træne sine knæs funktion, stabilitet og styrke for at blive en meniskskade kvit. Men husk, at det også kræver genoptræning, når et opereret knæ skal gøres klar til hverdagsbrug og for mange et aktivt sportsliv.