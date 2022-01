Migræne og hyppig hovedpine kan påvirke hukommelsen

Fakta

Hovedpine

Forskerne på KU anbefaler på baggrund af det nye studie:

Mennesker med hovedpine bør gå til deres læge for at få rådgivning og eventuel medicinsk behandling.

Ledere og medarbejdere bør drøfte mulighederne for tilpasning af arbejdet under anfald for at reducere fravær, f.eks. at man arbejder udendørs eller i lokaler med mindre støj, at man udfører mindre fysisk krævende opgaver eller opgaver, som ikke er emotionelt eller kognitivt krævende.

Læger bør tænke håndtering af andre smertelidelser og mentalt helbred ind i behandlingen.

Kilde: ’Demand-specific work ability among emp