København har nu flere fraflyttere end tilflyttere – men de flytter ikke så langt Høje priser og boligmangel i hovedstaden giver Københavns forstæder vokseværk, for fraflytterne slår sig i stedet ned i omegnskommunerne.

Siden finanskrisen for ti år siden rullede hen over Danmark, er antallet af danskere, som flytter til kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør, bare steget og steget. De seneste år er der imidlertid sket et skift. Antallet af fraflyttere fra de fire kommuner overstiger nu antallet af tilflyttere. Det viser tal fra Dansk Byggeri og Danmarks Statistik.

Sidste år flyttede i alt 43.261 personer til en af de fire kommuner, mens 45.077 flyttede væk.

Det er særligt de kommuner, som omkranser de fire kommuner, der har fået flere tilflyttere end fraflyttere. Alene i Rødovre, Gladsaxe og Hvidovre var der 1.577 flere personer, der flyttede til de fire kommuner, end der var folk, der flyttede væk.

Det kan være, at børnefamilierne siger, de flytter ud for at få en have, plads til børnene og være tættere på naturen. Det kan der også være noget om, men det er i høj grad økonomien, som trækker dem derud Henrik Toft Jensen, lektor emeritus fra Roskilde Universitet

En af de primære årsager til, at flere mennesker vælger at søge ud fra København, er forskellen i boligpriserne. Siden 2012 er gennemsnitsprisen på boliger steget med 1,6 millioner kroner i København, mens den i de omkringliggende kommuner kun er steget med 1 million kroner i samme periode.

»Folk har fået øjnene op for, at man får mere for pengene, når man rykker lidt væk fra byen. Alligevel vil de gerne blive tæt på København, men der sætter privatøkonomien trods alt nogle grænser«, siger økonomisk konsulent fra Dansk Byggeri Jacob Hangaard.

Tallene er nok en gang med til at understrege den alment kendte historie om, at København mangler boliger. Særligt studerende og førstegangskøbere kan have svært ved at finde et sted at bo under de nuværende markedsvilkår.

»Helt aktuelt ser vi mangel på studie- og ungdomsboliger, så det er nødvendigt at kigge på løsninger, i forhold til hvordan man udnytter boligmassen. Det her mønster skal ses i lyset af, at folk har nået den erkendelse, at boligmarkedet har nået et niveau, hvor ikke alle kan følge med«, siger Jacob Hangaard.

Det er særligt aldersgruppen 20-40 år, typisk børnefamilierne, der lader sig lokke af de billigere kvadratmeterpriser og søger væk fra byen.

»Det kan være, at børnefamilierne siger, de flytter ud for at få en have, plads til børnene og være tættere på naturen. Det kan der også være noget om, men det er i høj grad økonomien, som trækker dem derud«, siger lektor emeritus Henrik Toft Jensen fra Roskilde Universitet, der sammen med kollegaerne Viggo Plum og Peter Skriver netop nu er ved at færdiggøre et forskningsprojekt om flyttemønstre.

Sidst Danmark oplevede et tilsvarende flyttemønster, var i højkonjunkturperioden i årene, før finanskrisen rullede hen over landet i 2008, hvor der var flere mennesker, som søgte væk fra København, end der var folk, der flyttede dertil.

Ifølge Henrik Toft Jensen betød finanskrisen blandt andet, at nogle boligejere blev teknisk insolvente og dermed stavnsbundet, fordi prisen faldt på de boliger, de havde taget lån i. Det medførte, at fraflytningen fra København faldt i en periode.

»Nu er boligpriserne steget drastisk igen, så de overstiger lånet i boligen og giver mulighed for at flytte, hvis man ønsker det«, siger han.