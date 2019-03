Spørg Søren Ryge: Vis ingen nåde! Kirsebærtræet har haft sin tid

Else Marie Hansen: Vi har et ældre kirsebærtræ, som er blevet beskåret adskillige gange for at holde det i en passende højde. Sidste efterår, efter den tørre sommer, så det meget trist ud. Vi fjernede de visne grene og håbede, at træet ville komme sig. Nu kan vi så se, at det ikke ser så frisk ud, men der er dog friske knopper. Vi har konstateret, at træet er voldsomt angrebet af myrer. Har det nogen konsekvenser for træets videre vækst, og findes der en mulig behandling?

Søren Ryge Petersen: Det var dog et jammerligt træ med en jammerlig historie.

Halshugget! Og ramt med plæneklipperen nederst på stammen så mange gange, at det er ved at rådne forneden. Imponerende, at I stadig holder hånden over det. Og helt forkert, at myrerne har noget med træets jammerlighed at gøre. De drikker af den plantesaft, der siver ud af alle sårene – eller ’malker’ de lus, der er i kronen om sommeren.

Træet kan ikke reddes – har formodentlig kun få år tilbage. Jeg ville fælde det og plante et nyt.