Søren Ryge: Jeg nyder fuglenes musik, mens alle andre planter, river og graver i påskehaven

Påsken havde en særlig betydning, da vi var børn. I dagene inden listede vi rundt i haven plus naboernes haver og lavede fine reder af græs og mos på jorden, skjult under buske og blomster. Påskedag vendte vi tilbage, og så var der lagt æg i rederne, smukt farvede og hårdkogte hønseæg. De voksne påstod, at det var påskeharen, der havde lagt dem, og den hoppede vi på. Det var vistnok en tysk-sønderjysk skik, som vi overtog med barnlig begejstring. Et år samlede jeg 30 æg i mine reder, og i dagene efter spiste vi æg morgen, middag og aften.