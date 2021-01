Hvorfor lyser strandens tang om natten?

Anne Abildgaard: Til aften gik jeg tur ved Liseleje Strand for at afprøve min nye ravlygte. Fandt dog ingen rav. Opdagede i stedet et smukt fænomen: Tangen var nærmest selvlysende. Nu er spørgsmålet bare: Hvad er årsagen til fænomenet? Har spurgt omkring, men ingen har et bud! Har du?

Søren Ryge Petersen: Spændende. Og ikke usædvanligt. Måske er det kun din ravlygte, der reagerer på ultraviolet lys og har fundet nogle partikler i tangen, der lyser op. Men hvis det lyser uden ravlygte, er der tale om begrebet bioluminescens, som er resultatet af en kemisk reaktion, der optræder mange steder i naturen. Svampe, alger, fisk i dybhavet. Mange har oplevet det ved vandet, hvor det kaldes morild. Jeg har selv skrevet om det engang for mange år siden, og nu kommer der noget sjovt.

Jeg kunne ikke huske, hvad jeg havde svaret, og så googlede jeg ’selvlysende svampe’, og hokus pokus dukkede min artikel fra for 10 år siden op. Den handlede om selvlysende honningsvampe, men forklaringen er den samme som til den lysende tang ved stranden.