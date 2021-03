Har fugle følelser? Rågen sad og skreg mod himlen ved siden af sin dræbte artsfælle

Ole Damgaard Henningsen: Læser i min avis 13. februar, at fugle ikke har følelser. Hvordan kan man nu lige vide det? Hvis de ikke har, så er der i hvert fald nogle, der er gode til at fake det. Vi bor ganske tæt på en stor koloni af råger, krager og alliker, så vi kender til deres normale adfærd. En dag for et par år siden observerede jeg en råge, der opførte sig på en måde, jeg ikke før havde set. Den sad i vejsiden og lagde hovedet helt tilbage, mens den skreg mod himlen, som kun en råge kan skrige. Da jeg kom nærmere, så jeg, at den stod ved siden af en død artsfælle – formodentlig ramt af en bil, skønt det sjældent sker. Hvis den ikke sørgede over sin døde mage, så så det godt nok sådan ud.

Torben Madsen: Jeg skriver ikke dette for at komme i avisen, men fordi det er (endnu) en hyggelig historie, som nok vil interessere dig. Ved Utterslev Mose så jeg for nogle år siden en gråkrage, der havde ben og tæer viklet ind i nettet på et fodboldmål. Kragen hang med hovedet nedad og baskede vildt med vingerne, så den kan ikke have hængt der længe. Jeg gik hen imod fodboldmålet for at befri den stakkels fugl, og derfor så jeg tydeligt, hvad der skete. To andre krager landede på overliggeren af fodboldmålet og brugte deres næb til at hive i netmaskerne. Det tog måske et halvt minut, og så var den uheldige krage fri. Befrielsen af artsfællen kan være et resultat af kragernes nysgerrighed, eller det kan være et udtryk for empati. De ved det sikkert selv.