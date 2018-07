Digitalt: Sådan slipper du din smartphone ferien Det kan være en god idé at tage konkrete skridt til at begrænse brugen af din smartphone, når du er på ferie. Både for familiens og dit mentale helbreds skyld.

I2017 foretog revisionsfirmaet Deloitte en undersøgelse af briternes smartphone-vaner. Den viste, at 38 procent af briterne mente, at de brugte for meget tid på deres telefoner. Og hvis du tror, at de resterende 62 procent var alle de unge, tager du fejl. Over halvdelen af de 16-24-årige mente tværtimod, at deres tidsforbrug på smartphonen var for højt. Det er næppe meget anderledes i Danmark.