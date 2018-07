Techfirmaerne vil have di g til at droppe fjernbetjeningen: Men der er lang tid, til den går på pension

Fem tip til færre fjernbetjeninger

Køb en universalfjernbetjening. Kombinér alle dine mange fjernbetjeninger i én. Disse har eksisteret i årtier, er billige og nemme at bruge.

Universalfjernbetjening på steroider. Visse universalfjernbetjeninger klarer ikke bare udstyr til lyd og billede, men kan også samtidigt sætte f.eks. lys, temperatur og andre smarthjemsfunktioner med et tryk på en enkelt knap. Et eksempel er Logitchs Harmony-serie.

Brug en smartphone eller en tablet. Har du en gammel smartphone eller tablet liggende, kan du bruge den til at styre adskillige enheder i hjemmet fra et enkelt punkt. Bl.a. Samsung tilbyder apps, der kan erstatte fjernbetjeningen til deres tv, og Apple gør det samme til deres Apple TV-boks. Alene dér bliver to fjernbetjeninger til én.

Køb en Chromecast. Googles Chromecast har den fordel, at den ikke kræver en fjernbetjening. Det hele styres og streames fra din smartphone, og på nyere tv-modeller kan den også tænde og slukket og styre lydstyrken på tv’et. Den virker som regel også med Google Assistant.

Brug tv’et til det hele. Nyere tv-modeller kan sættes til at styre mange andre enheder i hjemmet, f.eks. via HDMI-stikket. Hvis dette stik understøtter den såkaldte CEC-funktion, kan tilkoblede enheder kontrolleres fra tv’ets fjernbetjening. Hvis du samtidig dropper kabelboksen og bruger en app i stedet, og bruger tv’ets smart-funktioner i stedet for en streamingboks, behøver du kun den ene remote. Mange nyere tv-modeller kan også bruges som central for husets intelligente enheder.

