Techfirmaerne vil have, at du dropper den, men: Fjernbetjeningen bliver næppe pensioneret lige foreløbig Selv om Samsung, LG og alle de andre prøver at få os til at holde op med at bruge den, er fjernbetjeningen med de mange knapper stadig nødvendig. De fleste har endda flere eksemplarer.

Da techfirmaerne for nogle år siden talte om, at alle vores gadgets snart ville smelte sammen, lovede de samtidig, at behovet for fjernbetjeninger ville forsvinde. Men sådan er det ikke gået.

I stedet sætter vi som forbrugere stadig vores lid til en masse fjernbetjeninger. Ud over fjernsynet har kabelbokse, surroundanlæg og streamingbokse som f.eks. Apple TV også deres egne fjernbetjeninger. En undersøgelse fra analysefirmaet Trendbox viser, at europæiske tv-ejere i gennemsnit har 3,3 fjernbetjeninger i husstanden, så du skal ikke føle dig spor mærkelig, hvis du har 3-4 sorte, knapbeklædte aflange plader liggende på stuebordet.

Hvis du ikke har forsaget tv’et fuldkommen, er du med andre ord stadig i et fast forhold med fjernbetjeningerne

Fjernbetjeningen bliver næppe pensioneret lige foreløbig, men techfabrikanterne prøver konstant at slå den ihjel. Det seneste tiltag er stemmestyring af tv’et via intelligente højttalere. Mange moderne tv-modeller har stemmestyring indbygget, men denne aktiveres normalt ved, at man trykker på en knap ... på fjernbetjeningen.

Fem tip til færre fjernbetjeninger Køb en universalfjernbetjening. Kombinér alle dine mange fjernbetjeninger i én. Disse har eksisteret i årtier, er billige og nemme at bruge. Universalfjernbetjening på steroider. Visse universalfjernbetjeninger klarer ikke bare udstyr til lyd og billede, men kan også samtidigt sætte f.eks. lys, temperatur og andre smarthjemsfunktioner med et tryk på en enkelt knap. Et eksempel er Logitchs Harmony-serie. Brug en smartphone eller en tablet. Har du en gammel smartphone eller tablet liggende, kan du bruge den til at styre adskillige enheder i hjemmet fra et enkelt punkt. Bl.a. Samsung tilbyder apps, der kan erstatte fjernbetjeningen til deres tv, og Apple gør det samme til deres Apple TV-boks. Alene dér bliver to fjernbetjeninger til én. Køb en Chromecast. Googles Chromecast har den fordel, at den ikke kræver en fjernbetjening. Det hele styres og streames fra din smartphone, og på nyere tv-modeller kan den også tænde og slukket og styre lydstyrken på tv’et. Den virker som regel også med Google Assistant. Brug tv’et til det hele. Nyere tv-modeller kan sættes til at styre mange andre enheder i hjemmet, f.eks. via HDMI-stikket. Hvis dette stik understøtter den såkaldte CEC-funktion, kan tilkoblede enheder kontrolleres fra tv’ets fjernbetjening. Hvis du samtidig dropper kabelboksen og bruger en app i stedet, og bruger tv’ets smart-funktioner i stedet for en streamingboks, behøver du kun den ene remote. Mange nyere tv-modeller kan også bruges som central for husets intelligente enheder. Vis mere

Styr med assistenter

Nu forsøger de to største producenter af intelligente højttalere med virtuelle assistenter at komme det til livs. Google og Amazon, der står for henholdsvis Home- og Echo-højttalerne, reklamerer med, at man kan bruge de indbyggede assistenter, Google Assistant og Alexa, til at styre visse fjernsyn med.

Nøgleordet her er dog ’visse’. Der er nemlig ingen standard for den slags styring, så det er svært at finde ud af, hvilke tv-modeller der kan hvad.

Tv-modellerne i den lidt dyrere ende af Sonys sortiment er gode eksempler. De har Android TV indbygget; det er, som navnet antyder, en speciel tv-version af Googles mobile styresystem. Det giver adgang til et væld af apps, også førnævnte Google Assistant, der lanceres på dansk senere i år.

Grib fjernbetjeningen

Assistant er lavet til at fungere på tværs af højttalere, smartphones og andre enheder. Og så skulle man jo tro, at man kunne sætte Googles intelligente Home-højttalere (der også lanceres i Danmark senere i år) sammen med sådan et Sony-tv. Normalt kan du f.eks. blot sige: Okay, Google, spil noget musik. Eller: Okay, Google, sluk lyset. Og så udfører Home-højttalerens Assistant disse ordrer.

Men sådan spiller klaveret ikke med Sonys fjernsyn, selv om de har den samme assistent. Hvis du prøver at få Google Assistant i en Home-højttaler til at styre Sony-tv’et, får du blot at vide, at det ikke kan lade sig gøre.

Hvis du derimod griber fjernbetjeningen og holder mikrofonknappen inde for at aktivere GoogleAssistant i tv’et, kan du både skrue op og ned for lyden, skifte tv-kanal, starte Netflix-appen og søge efter gode film og tv-serier med stemmen.

De samme Sony-modeller er dog også kompatible med Amazons Alexa og virker faktisk sammen de intelligente Echo-højttalere, der kan købes til Danmark via Amazon i Storbritannien. Men her er du til gengæld begrænset til tænd og sluk, kanalskift og at skrue op og ned for lyden. Ikke noget med apps eller alt det, der gør et smart-tv sjovt at eje.

Sony er dog langtfra alene. Tv-modeller fra f.eks. LG og Samsung fungerer ikke ret meget bedre i den henseende. Hvis du ikke har forsaget tv’et fuldkommen, er du med andre ord stadig i et fast forhold med fjernbetjeningerne. I flertal.