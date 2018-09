Her er den nye 2018-kollektion: iPhone er død, iPhone længe leve Det er helt slut med det gamle iPhone-design i den 2018-kollektion, Apple netop har præsenteret.

Hvordan ser en iPhone ud? I over ti år har den haft to bræmmer på fronten. En over skærmen og endnu en nedenunder, hvor der midt i det rektangulære felt sad en perfekt dimensioneret cirkel bestående af en knap. Ryggen og siderne kunne så variere fra det bløde til det strømlinede, men designet foran holdt sig til det samme princip. Men det er endegyldigt slut nu.

Skærm til kanten på alle nye iPhones

De nye tre nye 2018-iPhones, som Apple netop har præsenteret, lander i butikkerne allerede i butikkerne på næste fredag d. 21. september, med forudbestilling fra om to dage. De er alle lavet i det design, firmaet sidste år præsenterede ved lanceringen af iPhone X. Sidstnævnte blev dengang annonceret som en luksus-telefon til dem, der gerne ville bruge lidt ekstra penge på deres smartphone. I 2018 er dette design, hvor skærmen fylder næsten hele fronten, Apples nye standard. Home-knappen er definitivt lagt i graven.

Derfor hedder de nye stjerner på iPhone-himlen også iPhone XS og iPhone XS Max. Apple har dermed for nuværende droppet det nummer-system, der hidtil har givet iPhone-modellerne deres navne, men har beholdt princippet med at tilføje et S hvert andet år. De har også beholdt princippet med at lancere to størrelser af deres hoved-iPhone.

Den nye iPhone XS er således en opdateret version af sidste års iPhone X, og har samme skærmstørrelse, altså 5,8 tommer. Skærmen er stadig en OLED-skærm med en opløsning på 2436 x 1125 pixels. Indvendigt har alle de vigtigste komponenter fået en opfrisker. Det er Apples nye A12 Bionic-chip, der driver værket, hvilket gør iPhone XS 15 procent hurtigere end sin forgænger.

Apple er også endelig sprunget med på Dual-SIM, som de fleste Android-telefoner har understøttet længe. Men hvor Android-telefonerne som oftest lader dig putte to SIM-kort i din telefon (så du f.eks. kan have arbejds- og privatnummeret i den samme smartphone), er det ene SIM-kort i de nye iPhones et såkaldt eSIM. Det er et digitalt SIM-kort, som danske teleudbydere forventes at udbyde til iPhone til næste år.

Max-størrelse uden vokseværk

Kameraerne i iPhone XS er også blevet forbedret, men kun en smule. Hovedkameraet bagpå er stort set den samme kombination af to 12 megapixel-kameraer med henholdsvis et vidvinkel- og telefoto-objektiv som på iPhone X, men Apple har gjort selve pixlerne på dobbeltkameraets sensorer lidt større i forhold til forgængeren, hvilket også giver en bedre billedkvalitet.

Kombinationen gør det muligt at zoome optisk og sætte fokus på motiver forrest i billedet, mens baggrunden sløres. Det er i primært i softwaren, nyhederne skal findes, herunder en ny funktion, der hedder Smart HDR, og så er det nu endnu nemmere at sætte dybdefokus efter billedet er taget.

Som nævnt kommer iPhone XS også i en større version, og både for at adskille den fra tidligere modeller og fra konkurrenterne, har Apple valgt at droppe betegnelsen ’Plus’. I stedet hedder den store version iPhone XS Max. Og her er der virkelig tale om en stor skærm på hele 6,5 tommer. Det er den største skærm, Apple nogensinde har sat i en iPhone, med en tomme ekstra på diagonalen i forhold til f.eks. sidste års iPhone 8 plus. Opløsningen er på 2688 x 1242 pixels.

Det betyder imidlertid ikke, at iPhone XS Max er meget større i sin fysiske form end de tidligere Plus-modeller. Designet, hvor skærmen går helt ud til kanten, spilder stort set ingen plads og XS Max er derfor den samme fysiske størrelse som iPhone 8 Plus. Den større skærm bruger dog mere strøm, så Apple har også sat et større batteri, der samtidigt kan give dig halvanden time mere på batteriet i forhold til forgængeren. XS har kun 30 minutters mere batterilevetid end sidste års model.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at Apple anser iPhone XS og XS Max som topmodeller, og det afspejler prisen også. De danske priser starter ved 8.899 kroner for XS og 9.799 kroner for XS Max, og det er i versionerne med mindst lagerplads, som er 64GB. Du kan også få begge modeller med 256GB og 512GB plads ombord.

iPhone XS og XS Max fås i farverne space graysølv, samt i en ny guldfarve.

For de, der ikke har mod på at betale næsten 10.000 kroner for en iPhone XS Max, er er iPhone XR. Den har skærm til kanten ligesom iPhone X, XS og XS Max, men har et dårligere kamera, LCD-skærm og mangler visse funktioner. Til gengæld er prisen noget lavere (Foto: Apple).

For de, der ikke har mod på at betale næsten 10.000 kroner for en iPhone XS Max, er er iPhone XR. Den har skærm til kanten ligesom iPhone X, XS og XS Max, men har et dårligere kamera, LCD-skærm og mangler visse funktioner. Til gengæld er prisen noget lavere (Foto: Apple).

En knapt så billig billig-model

Apple har dog ikke bare valgt at ignorere dem, der ikke er klar til at bruge helt så mange penge på en iPhone. Ud over, at alle 2017-modellerne stadig er i sortimentet, men nu til en langt billigere pris, har de også annonceret iPhone XR. Den skal erstatte de begge de ’almindelige’ iPhones, ligger prismæssigt lige midt i mellem dem. Den koster 6.699 kroner.

Sidstnævnte er også lavet efter iPhone X-designet fra 2017, og derfor har den også Face ID-ansigtsgenkendelse ombord i stedet for en Home-knap. Men i stedet for OLED-skærmen med den høje billedkvalitet har den blot den samme type LCD-skærm, som der har siddet i tidligere iPhones. Skærmen er på 6,1 tommer, og selv med det nye skærm-til-kanten-design gør det telefonen noget større end de normale iPhones, der ellers har været tilgængelige.