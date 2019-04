Svindlere ringede tusindvis af gange fra Randis telefon: »Folk sagde, at de vil komme herhjem og gøre mig fortræd«

FOR ABONNENTER

Lørdag morgen for et par uger siden ringede Randi Jensens mobiltelefon. I den anden ende af røret var en mand, der insisterede på, at Randi havde ringet til ham, og han ville gerne vide, hvad hun ville ham. Randi fastholdt, at hun ikke havde ringet til ham. Det eneste, hun havde lavet den dag, var at spise morgenmad med sin mand i deres hjem i Nordjylland, og hun havde ikke brugt sin telefon.