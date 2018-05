Apple har nu 50 førerløse biler ude at køre Firmaet er blandt de firmaer, der har flest selvstyrende biler i test. Men der kommer næppe nogen autonom Apple-bil i handelen af den grund.

Det er primært navne som Uber, Waymo og Tesla, der dukker op, når det handler om den førerløse fremtid for biler. Naturligt nok er der en hel del fokus på de uheld, selvstyrende biler fra disse producenter kommer ud for under de nuværende testkørsler. Men et af de firmaer, der har rigtig mange biler uden chauffører kørende rundt på de amerikanske veje er – måske lidt overraskende – Apple.

Fra tre til 50 på rekordtid

Den myndighed, der holder styr på og registrerer biler i Californien, DMV, har bekræftet overfor websitet MacRumors, at Apple nu har flere end 50 førerløse biler kørende rundt på de Californiske veje. Det kræver en offentlig særtilladelse at teste førerløse biler i de fleste amerikanske stater, og derfor er der ret godt styr på, hvor mange biler, der kører rundt uden nogen bag rattet.

Med flere end 50 førerløse biler er Apple blandt de firmaer, der har allerflest af slagsen ude at køre. Det er f.eks. flere end blandt andet Tesla eller nogle af de store bilproducenter har. Lige med undtagelse af General Motors, hvis førerløse satsning, GM Cruise, har 104 autonome biler i drift og dermed er de største spillere på banen lige nu.

Apple er kommet temmelig hurtigt på de 50 køretøjer. Ifølge websiten Engadget startede Apple sidste år med at sende tre biler på gaden, i januar i år var firmaet oppe på 27, men nu har de altså næsten fordoblet det antal.

Den hurtige opskalering betyder dog ikke, at der kommer en bil med Apple-logo på fronten. Det var ellers ambitionen, da Apple i sin tid påbegyndte sit bilprojekt. Apple ville have lavet en bil, der lidt i stil med Tesla skulle begynde som en almindelig el-bil, men derefter udvikle sig henimod at være selvstyrende.

Kører om kap med Google

Efter en række udskiftninger i ledelsen af Apples bil-udviklingshold droppede Apple dog for et par år siden tanken om selv at lave en bil. I stedet meldte firmaet ud, at det ville fokusere på at lave den teknologi, der gør biler selvstyrende. Apple-logoet kommer altså snarere til at sidde et sted inde i bilen, for at markere at bilproducenten har valgt at lade Apple levere den førerløse teknologi.

Dermed meldte Apple sig ind i kampen om førerpositionen på et område, der vokser med lynets hast lige nu: Kunstig intelligens, der kan bruges til autonome fartøjer. Førerløse biler forventes at blive et stort marked, men også selvstyrende droner og luftbåren transport af mennesker er områder, hvor den samme teknologi kan anvendes.

I den forbindelse ligger Apple i nærkamp med deres geografiske naboer hos Google, som Apple også konkurrerer med på alle mulige andre områder, lige fra smartphones til musiktjenester. Googles søsterselskab, Waymo, var tidligere et dedikeret Google-projekt med autonome biler, men er siden blevet et selvstændigt firma under begge firmaers moderselskab, Alphabet.