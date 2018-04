Direktør for Microsoft Danmark: Techvirksomhederne har ansvaret for de etiske overvejelser om kunstig intelligens

For at sikre denne retfærdighed er vi nødt til at forstå, hvordan menneskelige fordomme påvirker kunstig intelligens.

Pålidelighed. Kunstig intelligens skal agere inden for klare rammer og på basis af meget grundige tests, så vi kan stole på, at systemet agerer på den ønskede måde, også i uforudsete situationer, og at den kunstige intelligens ikke udvikler sig på en måde, som afviger fra den oprindelige tanke. Krav til stresstest er her meget vigtigt.

Privatliv og sikkerhed. Ligesom andre teknologier skal kunstig intelligens leve op til lovgivningen om beskyttelse af privatlivet, så personlige oplysninger bliver anvendt efter sikkerhedsstandarderne og er beskyttet mod cyberkriminalitet.

Inklusion. Kunstig intelligens skal designes med inklusion for øje, så systemet tager højde for forskellige menneskers behov og forskellige brugsscenarier – herunder utilsigtede barrierer, som kan medføre eksklusion af enkelte mennesker eller grupper, eksempelvis grupper med handikap, sprogbarrierer og/eller andre særlige forhold.

Gennemsigtighed. Efterhånden som kunstig intelligens får større indvirkning på vores liv, er vi nødt til at forstå konteksten for, hvordan den kunstige intelligens agerer, og hvordan systemet træffer beslutninger. Med denne gennemsigtighed kan vi bedre identificere forudindtagede holdninger, fejl og utilsigtet adfærd i systemet – faktisk også bedre end i dag med menneskelig intelligens.

Ansvarlighed. Mennesker, som designer og implementerer kunstig intelligens, er ansvarlige for, hvordan systemerne fungerer. Ansvarlighedsnormerne for kunstig intelligens bør trække på erfaringer fra andre områder som eksempelvis sundhedsområdet og bør evalueres såvel i designfasen som i den praktiske anvendelse.

Vi har før oplevet teknologiske kvantespring, som har ændret vores samfund, vores arbejdsmarked og måde at leve på. Men vi har ikke tidligere oplevet en udvikling, der sker så hastigt – og som ligefrem flytter beslutningskraft fra menneske til maskine. Hvis vi rent politisk skal kunne forholde os til de store forandringer, det medfører – uden at bremse teknologisk innovation med lovgivning – så er vi nødt til at have fundamentet for teknologien i orden.