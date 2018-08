Bemærk guld-indbydelsen til Apples event: Her er, hvad vi ved, om tre nye iPhones Apple har indkaldt til deres årlige efterårs-pressemøde, hvor tre nye iPhones forventes at blive lanceret.

Så er det tid igen. Apple har kaldt til samling i det nye rumskibslignende hovedkvarter i Cupertino, hvor de har tænkt sig at vise nye produkter frem. Hvis alt går, som det plejer, vil der være fokus på præsentationen af årets nye iPhones.

Alle ligner iPhone X

Dem forventes der at komme tre nye af. Det har været udmeldingen fra kilder i det kinesiske produktionsmiljø til analytikere og medier, og flere tech-websites har fået fingre i eksemplarer af de dummy’er, Apple laver til udstillingsbrug i butikkerne. Disse giver et godt indtryk af, hvad der er i vente.

Den største nyhed er, at alle iPhones nu får det samme design som den luksuriøse iPhone X, der blev lanceret sidste år. Det betyder, at skærmen kommer til at gå helt ud til kanten, bortset fra i toppen, hvor en lille bræmme indeholder frontkameraet.

Det er endnu uvist, om de billigere modeller får ansigtsgenkendelses-teknologien Face ID indbygget i frontkameraet, eller om Apple har fundet en anden måde at verificere brugerens identitet og låse skærmen op, nu hvor Home-knappen endegyldigt forsvinder. Det er dog ret sandsynligt, at Face ID afløser Home-knappen på tværs af sortimentet.

Der forventes også at dukke en stor udgave af iPhone X op med en 6,5 tommers OLED-skærm, der får navnet iPhone X Plus. Den skulle lande på den samme pris, som iPhone X har nu, mens sidstnævnte så bliver lidt billigere. Endelig kommer der så en ’almindelig’ iPhone, der måske kommer til at hedde iPhone 9 eller 8S.

Fordi der skiftes over til det nye design, vokser skærmen på denne fra 4,7 til 6,1 tommer, og selve kroppen bliver en smule større end nu. Denne udgave bliver den billigste blandt 2018-modellerne, og har modsat iPhone X og X Plus ikke OLED-skærm, men en almindelige LED-skærm. Apple forventes som vanligt at beholde sidste års modeller i butikkerne, men gøre dem væsentlig billigere.

En ny guld-farve til iPhone X vil også blive introduceret, lyder rygtet, og det synes at være blevet delvist bekræftet af valget af guld som den dominerende farve i den invitation, som Apple har sendt ud. Og så får de nye iPhones naturligvis også opgraderet den indvendige hardware i form af bl.a. en hurtigere CPU.

Ud over nye iPhones gætter flere analytikere og medier på, at der dukker en ny iPad op i samme design som de nye iPhones - altså med skærm til kanten og ingen Home-knap. Det ligger også i kortene, at Apple introducerer en ny udgave af Apple Watch og sender en ny version af MacBook Air på gaden med en bedre skærm. Apple-observatørerne er dog lidt mindre sikre på, om den sidstnævnte bliver afsløret ved iPhone-eventen eller senere.

Presse-eventen løber af stablen d. 12. september kl. 19 dansk tid og kan følges på de fleste iPhones, iPads og Apple TV-modeller ved at gå ind på Apples hjemmeside.